Putellas, clé des espoirs de l’Espagne en Coupe du monde féminine après sa blessure

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Le 26 juillet, pour la première fois en 431 jours, Alexia Putellas a commencé un match de football compétitif. Le vainqueur consécutif du Ballon d’Or a terminé 45 minutes alors que l’Espagne démantelait la Zambie 5-0 à Eden Park après s’être remise d’une blessure au ligament croisé antérieur déchirée plus tôt cette année.

Putellas, 29 ans, avait quitté le banc pour un accueil chaleureux à Wellington cinq jours plus tôt alors que La Roja battu le Costa Rica 3-0 lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde féminine. Contre la Zambie, la milieu de terrain a été nommée dans le onze de départ et a fourni quelques instants pour suggérer qu’elle pourrait avoir un impact lors de ce tournoi, notamment en inscrivant le deuxième but de Jennifer Hermoso avec un centre parfaitement arqué.

Mais ces espoirs ont été freinés lorsque l’Espagne a succombé 4-0 à une équipe japonaise clinique lundi. Putellas a terminé une heure mais, comme beaucoup de ses coéquipières, n’a pas été en mesure de percer une ligne de fond japonaise bien forée et s’est avérée incapable d’arrêter leurs transitions efficaces. L’équipe de Futoshi Ikeda a marqué avec ses trois attaques en première mi-temps, dans le dernier tiers pendant seulement 27 secondes. En comparaison, l’Espagne a passé plus de cinq minutes à passer le ballon dans le dernier tiers du Japon dans le même laps de temps.

L’Espagne espère que les minutes accumulées lors de la phase de groupes aideront sa joueuse vedette à retrouver sa meilleure forme alors qu’elle se prépare pour les huitièmes de finale de samedi contre la Suisse à Eden Park samedi.

Putellas est un milieu de terrain qui peut tout faire. Elle enchaîne le jeu mais elle crée aussi et surtout a le don de marquer des buts. Pour Barcelone en 2021-22, elle a marqué 34 fois en 42 matchs, dont 11 sur 10 en Ligue des champions. La saison précédente, elle a marqué 26 fois. Ces chiffres lui ont valu le surnom La Reine (The Queen) et ce sont des images publicitaires de Putellas qui ont remplacé Lionel Messi dans certains des principaux spots publicitaires de Barcelone lorsque l’attaquant argentin a quitté le club pour le PSG en 2021. Son visage ornait également la façade de Spotify Camp Nou avant le début des travaux de réaménagement. cet été.

Elle suscite un tel intérêt à travers le pays que des émissions de radio auparavant réservées au football masculin offrent désormais des opinions sur son avenir, son contrat prenant fin en 2024. son accord était déjà en cours.

Alexia Putellas mettra du temps à retrouver son meilleur avec l’Espagne et Barcelone après 10 mois d’absence. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Donc, normalement, la préparation de la troisième apparition de l’Espagne en finale aurait été dominée par des discussions sur la question de savoir si Putellas est prête à faire passer son équipe nationale au niveau supérieur, comme elle l’a fait avec Barcelone au cours des quatre dernières années. Au lieu de cela, l’accent a été mis sur sa forme physique. Putellas s’est blessée au LCA en juillet dernier et a raté l’Euro 2022 en Angleterre. C’est peut-être arrivé au sommet de sa carrière et, dans des scènes montrées dans un documentaire intitulé « Alexia : Travail Omnia Vincit » à la fin de l’année dernière, elle avait confié à son agent de l’époque qu’elle doutait de revenir un jour au plus haut niveau du jeu.

Pendant la majeure partie de la saison écoulée, elle est restée à l’écart et son retour à l’action a été traité avec une extrême prudence. Elle a commencé à s’entraîner en mars, mais ce n’est que le 30 avril qu’elle est revenue sur le terrain et a été remplaçante lors des six derniers matchs du Barca après 10 mois d’absence. Elle a joué un peu plus de 100 minutes pour son club au total, dont quelques-unes en tant que Blaugrana a battu Wolfsburg en finale de la Ligue des champions en juin. D’autres minutes ont suivi pour l’Espagne. Elle a joué pendant une heure lors de victoires amicales avant la Coupe du monde contre le Panama et le Danemark, marquant contre le premier, mais n’a pas terminé 90 minutes depuis plus d’un an.

Ne laissant rien au hasard, elle a travaillé en étroite collaboration avec son kiné personnel Adrian Martinez Castro, qui a déjà travaillé avec Arthur Melo et Bojan Krkic, et s’articule avec les équipes médicales du Barca et de l’Espagne. Elle est également suffisamment consciente d’elle-même pour savoir que, même si elle a été nommée la meilleure joueuse du monde deux années de suite, elle peut encore apprendre des autres. Sa coéquipière du Barça et internationale anglaise Lucy Bronze – qui a également souffert d’une grave blessure au genou – dit que Putellas est la joueuse qui lui a demandé le plus de conseils depuis qu’elle a rejoint Manchester City l’été dernier.

« Je lui ai raconté ce qui m’est arrivé aux genoux et comment c’est toujours un problème ces jours-ci », a déclaré Bronze à ESPN. « Partager des histoires et des expériences aide les autres et peut-être l’aide à comprendre un peu mieux son propre genou.

« J’ai traversé tout cela dans mes 20 ans et j’ai quand même réussi à atteindre le sommet de mon jeu. Elle est déjà au sommet de son art, donc elle peut revenir à la fin de cette blessure, se mettre encore plus haut, faire encore plus, se pousser encore plus et peut-être en apprendre un peu sur elle-même qu’elle n’aurait pas apprise si elle n’avait pas été blessée. »

Pourtant, la sonnette d’alarme a sonné à l’arrivée de l’Espagne en Nouvelle-Zélande lorsqu’elle s’est entraînée seule. Des sources ont déclaré à ESPN que c’était toujours le plan après le long voyage, compte tenu de sa blessure, mais cela n’a pas empêché les joueurs et les entraîneurs d’être interrogés sur l’état de préparation de Putellas pour le plus grand événement du calendrier du football féminin.

« Si elle est là, c’est parce qu’elle est à 100% », est devenue la réponse courante des coéquipiers lors d’événements médiatiques.

Putellas a eu le temps de se frayer un chemin vers la Coupe du monde. Jouer un rôle majeur dans ce tournoi, cependant, est ce vers quoi elle travaille depuis qu’elle n’a pas participé à l’Euro 2022, où l’Espagne a été battue de justesse en quarts de finale par les hôtes et les vainqueurs éventuels, l’Angleterre.

Malgré le soutien des 15 joueurs espagnols qui se sont rendus indisponibles en septembre dernier pour protester contre les conditions avec l’équipe nationale – seuls trois des 15 sont revenus dans l’équipe pour la Coupe du monde, avec les joueurs clés Mapi Leon et Patri Guijarro parmi ceux qui se sont retirés. — Putellas n’a pas envoyé l’e-mail se retirant de la sélection. Elle dit que c’est parce qu’elle était blessée et qu’elle n’était pas sélectionnable de toute façon, mais des sources ont déclaré qu’avec la Coupe du monde qui approchait et après avoir raté l’Euro, elle ne voulait fermer aucune porte trop hâtivement.

La Coupe du monde est la plus grande vitrine qui soit et les honneurs internationaux sont la seule chose qui manque au trophée de Putellas. Elle déteste perdre (des amis disent qu’elle met des jours à réagir après des défaites) et la saison dernière, bien que le Barça ait remporté un doublé en Liga F et en Ligue des champions, a été difficile pour elle. Elle est restée autour de la première équipe pendant sa rééducation; elle était présente lors des matchs à domicile, lorsque les supporters scandaient son nom à la 11e minute de chaque match – le n ° 11 est ce qu’elle porte; elle a même participé à la finale de la Ligue des champions et a soulevé le trophée en tant que capitaine du club. Mais des sources disent que si elle était ravie du succès de l’équipe, elle est désespérée de terminer une saison difficile en laissant sa marque à la Coupe du monde.

Il s’agit de la troisième participation de Putellas à une finale de Coupe du monde. Elle faisait partie de l’équipe d’Espagne qui a quitté la compétition lors de la phase de groupes en 2015, puis aux États-Unis en huitièmes de finale en 2019. À aucune occasion, elle ne devait être l’une des stars du tournoi. Qu’elle soit cette fois-ci est la preuve de son travail acharné, de son ambition et de son souci du détail. Après la défaite en finale de la Ligue des champions 2019 contre Lyon, elle dit avoir doublé sa charge de travail et amélioré ses habitudes en dehors du terrain. Depuis lors, l’équipe catalane a remporté quatre titres de champion et deux ligues des champions, a enregistré une séquence de 64 matchs sans défaite en Liga F et a battu le record de fréquentation du football féminin à deux reprises.

« Pour moi, 95% de mes décisions de vie dépendent de l’amélioration ou non de mes performances », a déclaré Putellas dans le documentaire susmentionné. « Ce n’est jamais assez. Gagnez plus, entraînez-vous plus… Je veux être le meilleur au monde. »

Aider l’Espagne à rebondir après sa première défaite de quatre buts depuis 2012 lors de la Coupe du monde de cet été, cependant, pourrait être son plus grand défi à ce jour.