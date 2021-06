Des émotions contrastées se sont manifestées parmi les supporters russes et finlandais après la rencontre des deux nations lors de leur match du groupe B de l’Euro 2020 à Saint-Pétersbourg mercredi.

Un but superbement inscrit par Aleksei Miranchuk dans le temps additionnel en première mi-temps a suffi à donner à l’équipe de Stanislav Cherchesov ses premiers points dans le groupe B, et a vu la Russie rebondir après un match d’ouverture aux mains de la Belgique.

Pour la Finlande, qui participe pour la première fois à une phase finale d’un tournoi majeur, il s’agissait d’une première défaite dans le groupe après sa victoire choc contre le Danemark à Copenhague samedi.

Aussi sur rt.com De retour aux affaires: Cherchesov salue la «vraie équipe» après que la superbe frappe de Miranchuk a vu la Russie dépasser la Finlande pour la première victoire à l’Euro 2020

Alors que les fans sortaient du stade Krestovsky à Saint-Pétersbourg sous le soleil radieux du soir mercredi après-midi, les émotions contrastées étaient affichées après que les Russes jubilants aient célébré la fortune relancée de leur équipe.

En revanche, les Finlandais ont été déçus de se retrouver du mauvais côté d’un match serré dans lequel ils ont vu un but de la tête de Joel Pohjanpalo écarté tôt pour le hors-jeu le plus marginal.

« Nous avons soutenu l’équipe de tout notre cœur, de toute notre âme. une fan russe portant des couvre-chefs traditionnels sur le thème du football a déclaré à l’agence vidéo Ruptly de RT après le match.

« Peut-être que notre espoir et notre soutien collectif ont aidé l’équipe à gagner. Ils étaient tous formidables, ils se sont battus jusqu’au bout.

« Je suis vraiment content que la Russie ait gagné », a ajouté un autre fan avec un drapeau tricolore russe drapé sur ses épaules.

« Mais [the] le football est dégoûtant et je ne pense pas que nous aurons la chance d’atteindre les huitièmes de finale.

Chants de ‘Rossiya, Rossiya’ résonnait autour du stade, tandis que la chanson patriotique populaire ‘Katyusha’ a été interprété par des groupes de fans russes.

Les Finlandais, quant à eux, sont restés pour la plupart optimistes alors qu’ils continuaient à profiter de leur première apparition sur la plus grande scène du football international européen.

« C’était un match difficile, mais je pense que cela aurait été un résultat plus juste [if it was] 1-1 », a déclaré un fan de Suomi.

« La Russie a de bons joueurs, la Finlande s’est battue dur, c’est difficile », a ajouté un autre partisan finlandais.

« Nous avons encore une chance de nous qualifier pour les séries éliminatoires, donc 1-0, ça va. » a dit un fan.

Aussi sur rt.com REGARDER: Les fans russes GATECRASH font la fête finlandaise dans des scènes tapageuses avant le match de l’Euro 2020 à Saint-Pétersbourg

Ailleurs, certains supporters finlandais ont été un peu plus directs avec leur point de vue sur le début de la tête de Pohjanpalo marqué par l’arbitre assistant vidéo (VAR).

« Putain de VAR, » un fan s’est exclamé RT Sport interrogé sur la grève interdite, mais a néanmoins déclaré qu’il était « heureux » être au tournoi.

Deux fans finlandais sont restés «heureux» malgré la défaite mais avaient encore des mots de choix pour VAR. © Twitter @tyler_lj





La Russie et la Finlande sont désormais à égalité de trois points – le même nombre que la Belgique, favorite du groupe, avant que les Diables Rouges n’affrontent le Danemark à Copenhague lors de leur deuxième affrontement dans le Groupe B jeudi.

La dernière ronde des matchs verra la Russie se rendre à Copenhague pour affronter le Danemark, tandis que la Finlande sera de retour à Saint-Pétersbourg pour affronter la Belgique.

« C’est un jeu facile [against Belgium], « a déclaré avec optimisme le fan finlandais anti-VAR. « Nous sommes toujours dans le tournoi.

« 1-1, Teemu Pukki marquera », a ajouté son ami, faisant un pronostic pour le match de la Belgique.

Un match nul dans ce match pourrait bien suffire à voir la Finlande en huitièmes de finale, les quatre meilleures équipes troisièmes de chacun des six groupes se qualifiant également pour les huitièmes de finale avec les deux meilleures équipes de chaque groupe.

Aussi sur rt.com Le patron de la Russie Cherchesov devient viral pour avoir bu du Coke après que Ronaldo évite la marque