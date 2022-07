Putain de ridicule ! Jake Paul sur les allégations selon lesquelles son match contre Hasim Rahman Jr aurait été corrigé

Le boxeur Jake Paul, sensationnel sur Internet, devrait affronter Hasim Rahman Jr lors du match de boxe très médiatisé au Madison Square Garden le 6 août. Avant le match, la dernière conférence de presse de Jake a absolument réchauffé le match crucial à jouer. le mois prochain.

Jake a fustigé ceux qui pensent que le match entre lui et Hasim Rahman Jr est truqué. Il pense qu’il est tout simplement illégal d’appeler la rencontre fixe.

“C’est foutrement ridicule. C’est illégal de faire ça, d’abord et avant tout. Deuxièmement, les partenaires d’entraînement finissent par se battre tout le temps. Regardez Gennady Golovkin et Canelo Alvarez, Dillian Whyte et Tyson Fury, c’est une chose courante », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

“Et ils [the Rahman family] ont tellement de fierté et d’ego et il y a une vraie tension, vous pouvez sentir cette énergie dans la pièce. Donc, tous ceux qui pensent que ce sont évidemment les ennemis de Jake Paul qui veulent discréditer tout ce que je fais », a-t-il ajouté.

Hasim Rahman Jr a également été retrouvé en train de se défendre contre les allégations de trucage. Il a parlé de son respect pour le jeu après avoir vécu les combats intenses et classiques de son père.

Il a dit qu’il n’avait jamais rien voulu dans la vie à cause de la boxe. Selon Hasim Rahman Jr, il ne sait pas ce que veut dire quelque chose parce que son père a travaillé dur et a consacré sa vie au jeu.

Jake a déjà été accusé à plusieurs reprises d’avoir truqué des matchs en sa faveur malgré tous les combats sanctionnés par les principales commissions sportives.

Tommy Fury devait initialement affronter Jake dans le match de boxe, mais le boxeur britannique n’a pas été autorisé à entrer aux États-Unis en raison de complications liées à son visa. Finalement, Hasim Rahman Jr, fils de l’ancien champion de boxe poids lourd du même nom, a remplacé Fury.

Hasim Rahman Jr pesait récemment 224 livres lors de son dernier combat au cours duquel il a dû subir une défaite par TKO contre James McKenzie Morrison en avril. Jake, pesait 191,4 livres, lors de son récent combat – un KO contre Woodley.

