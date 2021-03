Pussycat Doll Kimberly Wyatt invite tous les beaux gars à s’inscrire à la dernière semaine de notre concours national de mannequins masculins – le plus bel homme de Grande-Bretagne.

Kimberly – mariée au top mannequin masculin Max Rogers – a déclaré: «Allez les gars – c’est votre dernière chance! C’est la dernière semaine du concours et nous avons tous vraiment hâte de voir la composition finale pour choisir un gagnant.

«Nous avons été tellement impressionnés jusqu’à présent et il y a des entrées vraiment remarquables. Ne manquez pas la dernière chance de participer. Le concours se terminera dimanche prochain. Et l’une de vos vies changera à jamais ».

La chanteuse de renommée mondiale Kimberly est devenue célèbre dans les Pussycat Dolls. Mais sa vie a changé une deuxième fois lorsqu’elle a rencontré Max, qui est un top model avec Storm, le partenaire de compétition du Sunday Mirror.

Et elle dit que le mannequinat est un excellent moyen de se forger une carrière dans le show-business.

«Pour quelqu’un qui commence à peine dans l’industrie du divertissement, se lancer dans le mannequinat masculin est votre chance d’être vu, testé et testé.

«C’est votre chance de vous frayer un chemin unique dans le monde du divertissement. Pour moi, j’ai grandi en tant que danseuse. Mais chaque opportunité peut toujours mener à quelque chose et j’ai toujours suivi cela.

«C’est la même chose qu’être mannequin. Cela vous ouvre la porte à des opportunités et au potentiel d’une vie complètement nouvelle, différente et passionnante.

Parlant de notre partenaire de compétition, l’agence de mannequins Storm, qui a lancé des noms comme Kaye Moss, Cara et Poppy Delevigne, Lily Cole et Cindy Crawford, Kimberly a déclaré: «Storm Models a un sixième sens pour les gens, les mannequins et les talents.





«(Storm boss) Sarah Doukas a un talent pour la façon dont les gens – même le gars d’à côté – pourraient s’intégrer dans une campagne donnée. Parfois, vous voyez ces énormes modèles masculins de grands noms.

«Parfois, lorsqu’ils ne sont pas sur les podiums, ils ressemblent à des gars d’à côté. Mais ils peuvent avoir une certaine structure osseuse ou une certaine ambiance, ou quelque chose à leur sujet qui semble ambitieux et excitant en images. Storm trouvera ce talent.

Interrogé sur le type de personnalité dont vous avez besoin pour être un modèle masculin, Kimberly a déclaré: «Il doit y avoir un niveau de détermination et de persévérance pour avoir la longévité en tant que modèle masculin.

«Il y a de la place pour tant de types de looks et de personnes dans l’industrie du mannequinat. Il doit y avoir de la ténacité et de la motivation pour accepter le rejet. Dans le secteur du divertissement, le rejet en est une si grande partie. Tu dois juste continuer et croire en toi.

Kimberly a parlé de la première fois qu’elle l’avait rencontré alors qu’il était mannequin sur scène à l’un de ses concerts. Ils se sont bien entendus, se sont mariés et ont maintenant trois enfants!

«Quand j’ai rencontré Max pour la première fois, j’étais dans les coulisses pour me préparer à jouer. J’ai regardé autour du coin et il y avait six modèles masculins chauds. Lui et son modèle masculin s’accouplent avec leur physique incroyable et j’étais une personne vraiment timide. Alors je pouvais à peine lui dire «bonjour».







Et était-il le meilleur des six? Kimberly a déclaré: «Bien sûr. De toute évidence. Mais ce n’est que quelques semaines plus tard que nous avons eu une vraie conversation à la soirée de rap que j’ai vu une vraie personne derrière l’incroyable extérieur. Et j’ai commencé à mieux comprendre ce qu’il apporte à son industrie qui est si magnifique.

«Parce que nous venons d’horizons similaires dans le showbiz, moi d’être dans Pussycat Dolls et lui de mannequin, il y a une telle compréhension quand il s’envole vers de magnifiques endroits chauds pour faire une séance photo sur une plage, et je pars visiter le monde avec les Pussycat Dolls.

«Mais en même temps, j’ai beaucoup appris sur l’industrie du mannequinat masculin. Comme il est difficile de créer de la longévité dans cette industrie, les compétences humaines sont nécessaires. La compréhension des meilleurs angles et comment obtenir la meilleure photo. Rester en forme à la fois mentalement et physiquement. Même lorsque vous ne dormez pas lorsque vous passez d’un tournage à l’autre. «