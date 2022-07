Pushpa The Rule MISE À JOUR MAJEURE : Allu Arjun-Fahadh Faasil vedette sortira en 10 langues ; date de sortie dévoilée ? Voici ce que nous savons

Allu Arjun et Rashmika Mandanna –vedette Pushpa : l’ascension a été un grand succès. Les fans sont tombés amoureux du personnage de Pushpa. De ses dialogues aux chansons, les fans ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de s’extasier sur le film. Naturellement, il y a une grande excitation autour de sa suite Pushpa : la règle. Les créateurs essaient de suivre le rythme et en même temps essaient de garder les détails secrets. Une dernière mise à jour sur le film a excité tout le monde.

Quand est-ce que Pushpa: The Rule sort ?

Tel que rapporté par filmyfocus.com, Pushpa : The Rule va sortir en 10 langues différentes. Non seulement l’hindi, l’anglais et la région, il sortira également dans quelques langues internationales. En dehors de cela, il a été rapporté que les réalisateurs du film envisagent août 2023 pour sortir le film. Il n’y a pas encore de confirmation sur tout cela. La première partie avait Fahadh Faasil jouant le flic dans le film. Il marque une entrée à la fin et la partie 2 du film porterait sur le tiff entre Fahadh Faasil (le flic) et Allu Arjun (le passeur).

Pushpa : les tendances de la règle sur Twitter

Pendant ce temps, le film est à la mode sur Twitter grâce à une photo partagée par Allu Arjun. S’adressant à son compte Twitter, il a partagé une photo en noir et blanc de lui-même. Les fans s’évanouissent devant son look et spéculent que son nouveau look est pour Pushpa: The Rule. Découvrez quelques tweets ci-dessous :

Juste une photo dans le minuit, DÉCIDANT de la chronologie ? La star stylée est de retour ?@alluarjun #Pushpa #PushpaTheRule pic.twitter.com/9TiXwaBxqg Fils adoptif du Kerala (@ASOKERALA) 24 juillet 2022

