Pushpa The Rule : Allu Arjun prêt à commencer le tournage à Vizag, reçoit un accueil royal dans la ville ; les fans deviennent gaga sur son look

Depuis l’annonce de Pushpa 2, le film fait constamment la une des journaux. Le film a généré une énorme fanfare après la sortie de Pushpa: The Rise l’année dernière. L’influence du premier chapitre sur le public a été énorme et le nombre de fans a continué d’augmenter. Immédiatement après la sortie de Pushpa, les gens ont demandé le deuxième versement et leur souhait a été exaucé lorsque Pushpa 2 a été annoncé l’année dernière.

Le chapitre 2 est en préparation et l’acteur principal Allu Arjun a déjà commencé à filmer sa séquence. Rashmika Mandanna, qui a été comblée d’un immense amour, a récemment été mise à jour pour commencer à tourner bientôt pour la suite. La base de fans de Pushpa Raj alias Allu Arjun et Srivalli est énorme. Le dernier rapport sur le film Telugu suggère que l’équipe a déménagé à Vizag pour le tournage.

Un fan club du film a partagé la mise à jour sur les réseaux sociaux. Actuellement, l’équipe de Pushpa : The Rule a rejoint Vizag pour 10 jours de tournage. On suppose qu’ils tournent une séquence de combat avec Allu Arjun. Décrivant le look des acteurs du film, il a enfilé les cheveux longs pour la séquence particulière. Les fans ont accueilli la superstar à Vishakapatanam avec style en organisant des rassemblements et en déversant des pétales de fleurs.

Découvrez le poste ici:

“EY BIDDA VIZAG BHAAI ADDA” ? On s’en fout?? Zone de plage, saison d’hiver, Nuit 11. A quand PAN INDIA MONSTER en ville ? Je t’aime pour toujours Anna @alluarjun pic.twitter.com/WlESvNw7pj Tendances Allu Arjun (@TrendsAlluArjun) 19 janvier 2023

Pushpa a créé la rage parmi le public lors de sa sortie. Des chansons comme Srivalli, Sami Sami et le numéro d’article Ooo Antava sont devenues très populaires, et une version hindi a également été créée. Les dialogues sont devenus si célèbres qu’ils sont restés coincés sur les lèvres de tout le monde, des enfants aux adultes. Le film d’action puissant a reçu un amour massif.

En ce moment Pushpa 2 intitulé Pushpa : The Rise est un drame d’action réalisé par Sukumar. La partie 2 mettra en vedette les acteurs précédents, notamment Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahad Faashil, et apportera également de nouveaux personnages à l’histoire. Car le même Sai Pallavi est censé jouer un rôle de premier plan dans le chapitre 2.