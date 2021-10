« Pushpa » d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna sortira en salles | Nouvelles régionales

Hyderabad : Pushpa : The Rise, le prochain film multilingue des acteurs Allu Arjun et Rashmika Mandanna sortira en salles le 17 décembre.

Réalisé par Sukumar, le film est basé sur le casse des ponceuses rouges dans les collines de l’Andhra Pradesh.

L’acteur Fahadh Faasil jouera un personnage négatif dans le film.

Les producteurs du film, Naveen Yerneni et Y Ravi Shankar de Mythri Movie Makers, déclarent conjointement : « Nos efforts visent à offrir du divertissement et à rendre l’expérience d’une sortie en salle mémorable pour les téléspectateurs. Nous espérons que le public résonnera avec l’action, la romance et l’émotion dans « Pushpa: The Rise ». C’est un film qui dépeint un cambriolage unique. Une telle histoire n’a pas été explorée dans le cinéma indien. Nous sommes ravis de partager la date de sortie avec les fans d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna. «

« Pushpa : The Rise » est produit par Yerneni et Ravi Shankar de Mythri Movie Makers en association avec Muttamsetty Media.

La musique du film est de Devi Sri Prasad. La deuxième partie du film devrait sortir en 2022.