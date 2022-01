« Pushpa » d’Allu Arjun a plusieurs problèmes médicaux, déclare un médecin dans une vidéo hilarante

Chaque utilisateur de médias sociaux est bien conscient du fait que la fièvre « Pushpa » a déjà pris le monde et ne s’arrêtera pas de si tôt. Les internautes ont inondé Internet de ses mèmes ; toutes ses répliques accrocheuses comme ‘Pushpa Jhukega Nahi’ sont sur toutes les langues ; des chansons comme ‘Srivalli et Saami Saami’ sont les chansons à la mode pour les bobines Instagram, et des célébrités et des joueurs de cricket comme Ravindra Jadeja sont impressionnés par la performance d’Allu Arjun qui a imité et recréé le look des acteurs. Au milieu de tout cela, une nouvelle vidéo est sortie et devient virale sur Internet. Dans la vidéo, un ophtalmologiste qui a récemment regardé le film record donne son avis et affirme que le protagoniste Pushpa Raj qui est joué par Allu Arjun a de nombreux problèmes médicaux dans plusieurs scènes Pushpa, et sans aucun doute sa prise est assez amusante.

L’ophtalmologiste a publié une vidéo sur son compte Instagram qui porte le nom de Doctor Extra Chutney et a ensuite décrit les problèmes médicaux dont il parle.

À présent, tout le monde a dû remarquer qu’en marchant, Allu Arjun a une démarche étrange, en particulier dans la chanson tendance de Srivalli.

Soulignant cela, le docteur Extra Chutney a déclaré: «C’est le signe d’une blessure au nerf péronier commun. Il a une blessure au nerf spinal accessoire qui fait tomber l’une de ses épaules.

Le médecin affirme également que Pushpa souffre de neuropathie diabétique sévère.

Les commentaires ont commencé à affluer dès qu’il a posté la vidéo. Beaucoup l’appréciaient pour son observation, et il y en avait d’autres qui l’ont trouvé hilarant.

Pendant ce temps, il y avait un autre médecin qui était d’accord avec lui et a dit qu’il avait également observé la même chose.

La vidéo qui compte environ 5 000 likes était sous-titrée : « Et je ne parle même pas du mépris total des lois de la physique dans chaque scène de combat du film (sic). »

Regardez la vidéo ici :

Le film est actuellement diffusé sur Amazon Prime Video.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.