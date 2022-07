Pushpa: Allu Arjun fait une GRANDE révélation sur la naissance de son style de marche désormais célèbre dans le film [Read Deets]

Allu Arjun vedette Pushpa: The Rise Part 1 était un blockbuster au box-office. Le film, qui est sorti en décembre de l’année dernière, a été un succès pan-indien, et la version hindi du film a également fait des affaires fantastiques au box-office. Des chansons à la promenade signature de Pushpa en passant par les dialogues, tout dans le film était devenu une rage. Pushpa a fait d’Allu Arjun une star pan-indienne, et récemment, l’acteur a fait la couverture de India Today. En parlant au magazine, il a expliqué comment son style de marche désormais célèbre dans le film était né.

Allu Arjun a révélé qu’il s’agissait d’une instruction de son directeur Sukumar. L’acteur a dit : “Sukumar Garu a dit, je ne sais pas ce que tu fais, mais tout le monde doit marcher comme toi.” Plus tard, il a eu l’idée d’un langage corporel des épaules inclinées, car il pensait que ce serait “facilement imitable”.

Eh bien, avant la sortie du film, le style de marche d’Allu Arjun a attiré l’attention de tout le monde dans la chanson Srivalli, et le crochet de la piste était devenu viral sur les réseaux sociaux. Non seulement le style de marche, mais le geste de la main que Pushpa fait en prononçant le dialogue, « Main jhukega nahi sala », était également devenu une rage, et les gens le font toujours.

Maintenant, tout le monde attend avec impatience la suite du film intitulé Pushpa : The Rule. Apparemment, le film commencera à rouler en août de ce mois-ci. Outre Allu Arjun, il met également en vedette Rashmika Madanna et Fahadh Faasil. Il a été rapporté que les réalisateurs ont fait appel à Vijay Sethupati pour jouer un rôle central dans le film, cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.

Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Pushpa 2 pourrait sortir en décembre de cette année. Mais, maintenant, on dit que le film a été reporté à 2023 car le tournage a été retardé. Apparemment, comme la première partie a reçu une si bonne réponse, les créateurs ont retravaillé le script de la suite.