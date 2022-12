Pushpa 2: Un numéro épicé mettant en vedette CETTE actrice dans Allu Arjun-Rashmika Mandanna vedette?

Tout le monde est super excité Pushpa 2. Mettant en vedette Allu Arjun, Fahadh Faasil, Rashmika Mandanna et d’autres – Pushpa : La Règle a déjà suscité l’intérêt de tous. Après le succès retentissant de Pushpa : The Rise, tout le monde veut savoir ce qui se passera ensuite. La première partie s’est terminée avec Pushpa appelant à une guerre avec le flic Bhanwar Singh Shekhawat joué par Fahadh Faasil. Toute mise à jour sur le film laisse les fans désireux d’en savoir plus. Voici donc une grosse mise à jour. Apparemment, un numéro épicé sera ajouté à Pushpa 2 avec Anasuya Bharadwaj.

Pushpa 2 pour avoir un numéro épicé par Anasuya ? Détails de roseau

Anasuya Bharadwaj a joué un rôle central dans Pushpa : The Rise. L’ancre devenue actrice a joué Rangamma Athha. Elle est vicieuse et comment. Maintenant, selon un rapport de Gulte.com, la cinéaste Sukumar va étendre son personnage dans Pushpa 2. Son graphique de personnage sera quelque chose auquel on ne s’attendrait pas du tout. De plus, un numéro épicé figurera également dans la partie 2 qui aura Anasuya Bharadwaj dans un avatar jamais vu auparavant.

Dans Pushpa: The Rise, c’est Samantha Ruth Prabhu qui est apparue dans un numéro d’article. La chanson Oo Antava était une fureur. Sa sensualité associée à la robustesse d’Allu Arjun en a fait un succès classique. Aujourd’hui encore, Oo Antava reste l’une des meilleures chansons des soirées et plus encore. Samantha Ruth Prabhu est apparue dans un avatar jamais vu auparavant et cela a fait des merveilles avec le public. Les fans espèrent que la partie 2 aura un numéro d’article mettant en vedette Samantha Ruth Prabhu.

Quand Pushpa 2 sortira-t-il ?

Selon les rapports, le tournage de Pushpa 2 a commencé. Sukumar, Allu Arjun, Fahadh Faasil et d’autres ont commencé à travailler sur le même et on s’attend à ce que le film sorte en salles l’année prochaine. Cependant, il y avait des rumeurs suggérant que l’attente de Pushpa 2 sera plus longue que prévu car le film ne sortira qu’en 2024. Eh bien, nous espérons que ces rumeurs ne sont pas vraies car il nous ne pouvons pas garder notre calme pour Pushpa 2.