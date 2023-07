Pushpa 2 The Rule: Allu Arjun bat Prabhas, Salman Khan et plus – Voici comment

Depuis que le monde a vu l’arrivée du règne de Pushpa avec son affiche palpitante, il est difficile de s’en remettre. Après un long moment, la conversation a commencé par une question Où est Pushpa ? engager la nation dans la chasse à Pushpa et traiter davantage le public avec une affiche de premier regard passionnante à la veille de l’anniversaire de la star pan-indienne Allu ArjunDepuis lors, le film est en effet la plus grande sortie de l’année que le public attendait et la preuve de la même chose peut être observée car le film est en tête de la liste Ormax Cinematix des films hindis les plus attendus.

Selon le rapport Ormax Cinematix publié récemment, le film hindi le plus attendu, comme le 15 juillet 2023, Pushpa 2: The Rule (hindi) est au n ° 1. « #Ormax Cinematix Les films hindi les plus attendus, comme le juil 15 2023 (seuls les films sortis à partir de septembre 2023 dont la bande-annonce n’est pas encore sortie ont été pris en compte) »

#OrmaxCinematix Films hindis les plus attendus, au 15 juillet 2023 (seuls les films sortis à partir de septembre 2023 dont la bande-annonce n’est pas encore sortie ont été pris en compte) pic.twitter.com/jzm6R1eQ1X Ormax Media (@OrmaxMedia) 18 juillet 2023

L’excitation parmi le public pour Pushpa 2: The Rule est définitivement en hausse depuis la sortie de sa première affiche. La massivité de la campagne de l’affiche a été enrichie au niveau supérieur lorsque l’affiche a été lancée dans 120 villes après avoir pris sa position sur la première page des journaux l’a fait voyager dans presque toutes les régions du pays, des petites villes aux villes métropolitaines. . La folie croissante constante de Pushpa 2 The Rule a été très affectueusement prouvée, Pushpa « Flower Nahi Fire hai ».