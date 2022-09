Pushpa 2 : Sai Pallavi rejoint-il la vedette d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna ? Voici la VÉRITÉ

À toutes fins utiles, Pushpa 2 est de loin l’un des films les plus attendus de toute l’Inde, et si vous ne vivez pas sous un rocher, vous en connaissez bien la raison. Pushpa a créé une tempête au box-office dans presque toutes les régions de toutes les langues comme peu de films l’ont fait à travers le pays, à tel point, tout de Allu Arjunles manières et les slogans de Rashmika Mandanales pas de danse se sont infiltrés dans Indec’est culture pop en un rien de temps. Donc, sans aucun doute, il y a très peu (probablement seulement des prudes qui se sentent spéciales en raison de leurs goûts sophistiqués) pour qui Pushpa la règle ne sera pas l’un des films les plus attendus.