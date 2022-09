Pushpa 2: Rashmika Mandanna partage une mise à jour MAJEURE sur son film avec Allu Arjun lors du lancement de la bande-annonce de Goodbye

Rashmika Mandanna est prête à faire ses débuts à Bollywood avec Au revoir qui met également en vedette Amitabh Bachchan et Neena Gupta dans les rôles principaux. La bande-annonce du film a été lancée aujourd’hui, et elle reçoit une bonne réponse, et tout le monde loue la performance de Rashmika. Eh bien, l’actrice a de nombreux projets intéressants en vue et l’un d’eux est Pushpa 2. La vedette d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna est l’un des films pan-indiens les plus attendus, et il y a quelques jours, les réalisateurs ont lancé le film avec une puja la cérémonie.

Maintenant, lors du lancement de la bande-annonce de Goodbye, quand Rashmika a été interrogée sur son travail avec les deux grands “A” de l’industrie (Amitabh Bachchan et Allu Arjun), l’actrice a déclaré qu’elle vivait son rêve de travailler avec Allu Arjun et en couple de jours, ils commencent le tournage de Pushpa 2. Elle a également déclaré qu’aujourd’hui, elle est ici au lancement de la bande-annonce avec Big B, alors que peut-elle dire ?

Rashmika Mandanna était un nom populaire dans le Sud. Mais, grâce à Pushpa : The Rise Part 1, l’actrice est devenue célèbre dans tout le pays. Ses fans sont ravis de ses débuts à Bollywood avec Goodbye.

Au revoir était censé être le deuxième film bollywoodien de Rashmika, mais comme la date de sortie de son premier film hindi Mission Majnu a été reportée à plusieurs reprises, la réalisation de Vikas Bahl sera désormais son premier film hindi.

Au revoir devrait sortir le 7 octobre 2022. Le film devait entrer en conflit avec la vedette de Kangana Ranaut Tejas (5 octobre) le même week-end. Mais, récemment, un rapport de Bollywood Hungama a affirmé que Tejas avait été reporté et qu’il sortirait en décembre ou en janvier.

Une partie de notre #Au revoir bébé est maintenant à toi.. ??

Celui-ci est spécial pour tant de raisons mais pour l’instant j’espère que vous et votre famille aimez ça.. ???https://t.co/rFFKfrZBit — Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 6 septembre 2022

Donc, pour l’instant, la vedette d’Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna, Goodbye, va sortir en solo. Bien que la bande-annonce ait impressionné tout le monde, il sera intéressant de voir quelle réponse le film obtiendra au box-office.