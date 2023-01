Pushpa 2 : Rashmika Mandanna donne enfin une mise à jour que tous les fans de Srivalli attendaient

Rashmika Mandanna est sur une virée cinématographique commençant la nouvelle année avec déjà deux sorties de films. Le film tamoul Varisu avec Thalapathy Vijay se comporte bien au box-office et son prochain film Mission Majnu devrait sortir le 20 janvier. Mission Majnu marque son deuxième film bollywoodien après Goodbye, sorti il ​​y a quelques mois. Alors qu’elle se prépare pour son prochain film en hindi, Mandanna partage de bonnes nouvelles pour ses fans de Pushpa.

Tous ces fans de Srivalli en attente d’une mise à jour la voici. Rashmika Mandana ne peut pas faire attendre ses fans longtemps, c’est pourquoi elle a choisi de révéler son prochain mouvement pour Pushpa: The Rule. L’actrice annonce qu’elle tournera prochainement pour la suite de Pushpa : The Rise.

Dans une récente interview, Rashmika a déclaré qu’elle allait commencer le tournage de Pushpa 2 : The Rule le mois prochain. Elle mentionne que l’équipe tourne déjà et elle est très excitée par le deuxième chapitre. La chanson de Rashmika, Sami Sami, a mis le feu à la nation et c’est toujours l’un des numéros de crochet les plus joués.

Plus tôt, il a été spéculé que Mandanna serait remplacé par Sai Pallavi pour Srivalli. Cependant, l’actrice a déballé le suspense des rumeurs. Elle continuera à essayer le personnage de Srivalli tandis que Sai Pallavi serait signé pour un nouveau personnage.

Sur le front du travail, à part Pushpa 2: The Rise avec Allu Arjun, Rashmika a Mission Majnu et Animal dans le minou. Mission Majnu met en vedette Siddharth Malhotra dans le rôle principal. L’acteur voulait que le drame d’action soit le premier film de Mandanna à Bollywood, mais Goodbye aux côtés d’Amitabh Bachchan est devenu son premier film dans la ceinture hindi. L’actrice de 26 ans a un super début à Bollywood avec trois films et son prochain sera face à Ranbir Kapoor intitulé Animal.