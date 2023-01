Pushpa 2 prêt à rouler ? Le regard d’Allu Arjun sur la fête d’anniversaire de la petite-fille de Dil Raju a excité les fans

Pushpa The Rule est l’un des films les plus attendus à travers le pays. La première partie mettant en vedette Allu Arjun et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux et Samantha Ruth Prabhu dans un numéro torride avait pris d’assaut le box-office à travers le pays. Bien qu’il s’agisse d’un film telugu, il est devenu un phénomène pan-indien et le public attend une magie similaire d’Allu Arjun et du réalisateur Sukumar avec la suite Pushpa 2. La préparation du tournage a commencé à Hyderabad fin novembre et il semble qu’Allu Arjun soit prêt à se diriger à Bangkok pour le premier grand programme extérieur de Pushpa The Rule. Ce qui fait le buzz, c’est le look de l’acteur. Il a l’air en forme et a une coiffure plus longue qui semble être pour le drame d’action du crime. La superstar Telugu a assisté à la fête d’anniversaire de la petite-fille de Dil Raju, Ishita, à Hyderabad jeudi soir, où il a affiché le look avec une queue de cheval, ce qui a excité les fans. Eh bien, nous avons hâte de voir Allu Arjun nous assommer à nouveau avec le swag Pushpa, kya bolti public ?