Pushpa 2 : Les frais élevés d’Allu Arjun plus 33 % de participation aux bénéfices sont totalement défavorables aux producteurs ? [Read Report]

Allu Arjun’s Pushpa: The Rise a fait des vagues à travers l’Inde et le box-office à l’étranger. Un film à gros budget, il a été monté sur Rs 170 – 200 crores. Les collections mondiales du film se sont élevées à environ Rs 355-365 crore plus. C’était un film gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Désormais, le tournage de Pushpa 2 débutera à partir du mois d’août. Comme nous le savons, Allu Arjun et le cinéaste Sukumar empochent tous les deux des honoraires énormes. Selon un rapport de Telugu360, toute la rupture financière du film semble fortement biaisée en faveur d’Allu Arjun. En effet, les réalisateurs de Mythri Movie Makers ne sont quasiment plus en reste même si le deuxième volet cartonne. Voici les détails…

Selon Telugu360, Allu Arjun facture Rs 175 crores comme frais pour Pushpa: The Rule. Ce n’est pas tout. Le cinéaste Sukumar recevra Rs 75 crores pour le deuxième volet du film d’action. Cela signifie que les honoraires de l’acteur et du créateur atteignent Rs 200 crores. La maison de production n’avait apparemment pas d’autre choix que de céder car le premier film était un blockbuster.

L’autre coût du film devrait être d’environ Rs 150 crores. Cela comprend les coûts de production et de promotion. Le budget global de Pushpa: The Rule sera supérieur à Rs 35o crores selon cette estimation. Il semble que Sukumar ait dit qu’il tirerait à un rythme soutenu afin de ne pas perdre de temps et que les coûts annoncés n’augmentent pas. L’article indiquait également que Mythri Movie Makers avait reçu l’ordre de ne pas divulguer les offres non théâtrales. Il semble qu’Allu Aravind, qui est le père d’Allu Arjun, finalisera les accords OTT avant sa sortie.

Le rapport indique en outre qu’Allu Arjun et Sukumar ont signé un contrat selon lequel ils obtiendront 40% des bénéfices du film s’il s’agit d’un blockbuster. Cela signifie que Mythri Movie Makers se retrouve avec quelque chose de l’ordre de 20% si le film réussit. Le film est réalisé avec un budget limité et les gens ne s’attendent pas à ce qu’il fasse des affaires bouleversantes comme, disons, un RRR. Mais si le film échoue, la maison de production sera stressée.

Ils envisagent une sortie estivale en 2023. Rashmika Mandanna reviendra pour jouer Srivalli dans le film.