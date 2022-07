Pushpa 2 : Le film Allu Arjun-Rashmika Mandanna sera-t-il réalisé avec CE budget ?

Allu Arjun a prouvé sa célébrité pan-indienne avec Pushpa. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Pushpa 2. Le succès du film signifie que les principaux acteurs ont augmenté leurs frais. Allu Arjun et Sukumar ont déjà cité un gratuit plus élevé tel que rapporté par Great Andhra. Toutes les grandes plateformes OTT se disputent également les droits numériques du film. Il semble que de nombreux studios de cinéma de Bollywood souhaitent également participer à Pushpa 2. Allu Arjun a apparemment demandé une rémunération de Rs 90 crore, ainsi qu’une participation aux bénéfices. Cela signifie qu’il gagnera facilement Rs 100 crore grâce au projet.

Le cinéaste Sukumar bénéficie également d’une augmentation importante. Il a fait la première partie pour Rs 18 crore mais il facturera Rs 40 crore pour la deuxième partie. On le voit, le duo a constitué une grande partie du budget du film. 50 à 75 crores supplémentaires sont comptabilisés pour le paiement d’autres acteurs et techniciens.

Great Andhra a rapporté que le budget de Pushpa 2 est de Rs 350 crores. L’équipe commencera le tournage en août 2022. Il commencerait à partir de la troisième semaine d’août. Le travail de pré-production bat son plein. Le budget est énorme presque au même niveau que les films Saaho et Baahubali de Prabhas. Pushpa 2 promet d’être une proposition passionnante pour tous les fans.