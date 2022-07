Pushpa 2: La GRANDE révélation de Fahadh Faasil sur la franchise va exciter ses fans et ceux d’Allu Arjun [Read Deets]

Fahadh Faasil a fait une longue apparition dans Allu Arjun avec Pushpa: The Rise. Il sera vu comme l’antagoniste dans la suite intitulée Pushpa: The Rule. Le film n’est pas encore sorti et le tournage commencerait en août de cette année. Alors que les cinéphiles attendent Pushpa 2, voici une mise à jour passionnante sur la franchise qui rendra sûrement les fans de Fahadh et Allu Arjun super heureux. Avant même que la partie 2 ne soit diffusée, Fahadh a confirmé que Sukumar pourrait faire Pushpa 3.

Récemment, alors qu’il parlait à The Cue, l’acteur a déclaré qu’auparavant, Pushpa n’était pas prévu comme une franchise en deux parties. Mais, après la scène du poste de police le mettant en scène, Sukumar a décidé de faire le film en deux parties.

L’acteur a également ajouté que lorsqu’il a récemment parlé à Sukumar, le cinéaste lui a dit de se préparer pour Pushpa 3 car il a suffisamment de matériel pour cela. N’est-ce pas là l’une des nouvelles les plus excitantes concernant Pushpa ?

Pendant ce temps, Fahadh connaît actuellement le super succès de Vikram qui mettait également en vedette Kamal Haasan et Vijay Sethupathi. La performance de l’acteur dans le film a également été appréciée. Il y a aussi des rapports de Vijay Sethupathi rejoignant le casting de Pushpa 2, cependant, il n’y a aucune confirmation officielle pour cela.

Outre Pushpa 2, Fahadh Faasil sera vu dans des films comme Malayankunju, Maamannan et Paachuvum Albhuthavilakkum. Malayankunju est un film malayalam, dont la sortie est prévue le 22 juillet 2022. Fahadh est actuellement occupé par les promotions du film.

Il y a quelques jours, la co-vedette de Vikram de Fahadh, Suriya, avait fait l’éloge de la bande-annonce de Malayankunju sur Twitter. Il avait tweeté : « Love n Respects to Faasil monsieur ! Fahadh vous me surprenez toujours avec vos histoires… ! Soufflé par les images de cette tentative vraiment différente… ! #SajimonPrabhakar #maheshnarayanan @Rajisha_Vijayan & Team ! #Malayankunju avec ARR monsieur ! !!”