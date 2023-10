Pushpa 2, Kalki 2898AD et plus : les cinéastes du Sud misent sur les suites et les films en deux parties pour réussir

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna vedette Anupamaa c’est le discours de la ville. Les dernières promos de l’émission ont laissé tout le monde sous le choc. C’est assez épuisant sur le plan émotionnel pour tous les fans d’Anupamaa de regarder la promo de la mort de Samar et plus tard, la promo de séparation d’Anuj et Anupamaa. Dans le dernier épisode, nous avons vu Anupamaa et les dames être à la maison mais Anu continue de s’inquiéter pour Samar. Les hommes se battent au club.

Anuj se bat avec Sonu qui se comportait mal avec une fille. Vanraj essaie de l’arrêter mais Anuj se met en colère. Plus tard, Samar remarque que Sonu essaie de tirer sur Anuj et court pour le sauver. Samar (Sagar Parekh) pousse Anuj et se fait tirer dessus. Anupamaa, quant à elle, imagine que Samar est avec elle. Elle lui donne à manger le kheer qu’elle a préparé et il lui demande de s’occuper de son enfant maintenant.

Le prochain épisode d’Anupamaa

Anupamaa lui promet qu’elle s’occupera sûrement du bébé et qu’ils le soutiendront également ainsi que Dimpy. Samar dit qu’elle n’a plus qu’à s’occuper de sa femme et de son bébé. Dans les prochains épisodes, nous verrons Samar remercier Anupamaa pour tous les efforts qu’elle a déployés pour lui depuis son enfance et ses pleurs. Samar lui dira alors pardon et lui dira qu’il part maintenant. Anupamaa va s’inquiéter et demander à Samar d’attendre mais il s’en ira.

Soudain, l’électricité se coupera également et Anupamaa courra chercher la bougie et trouvera Anuj debout devant elle. Anupamaa aura peur en trouvant Anuj et les autres en train de pleurer alors qu’ils entrent dans la maison. Kinjal, Dimpy, Baa et d’autres trouveront également cela choquant.

Samar n’est plus

Bientôt, Anuj annoncera que Samar ne reviendra jamais car il est parti pour toujours. Anupamaa et Dimpy appelleront cela une blague bon marché et demanderont Samar. Anupamaa leur dira également que Samar était déjà rentrée chez elle et la félicitait et la remerciait pour tout ce qu’elle avait fait.

Cependant, Vanraj criera et lui dira que Samar n’est plus. Nous verrons également qu’Anupamaa est bouleversée en entendant la nouvelle et verrons Samar lui faire ses adieux. Elle courra vers lui et tombera par terre. Vanraj se souviendra de la façon dont Samar a tenté de sauver Anuj.

Il perdra patience et commencera à reprocher à Anuj d’avoir créé une scène avec Sonu et sa bande. Il tiendra Anuj pour responsable de la mort de Samar, laissant Anupamaa stupéfaite. Il tentera de retourner Anupamaa contre Anuj. Cependant, il sera intéressant de voir si Anupamaa écoutera Vanraj ou soutiendra Anuj.