Pushpa 2 : Fahadh Faasil affirme que son personnage n’a jamais été censé être dans la vedette d’Allu Arjun ; laisse tomber des détails cruciaux sur la suite

Fahadh Faasil n’est plus une star dont la base de fans se limite aux Industrie cinématographique malayalam seul. Le double verrouillage a vu sa popularité atteindre des sommets sans précédent parmi les Nord courtoisie du public tant de personnes doublées ou sous-titrées Films en malayalam être consommé sur OTT et Youtubepuis sont arrivés deux énormes blockbusters, Pushpa et VikramNamequi a vu grandir le fan-following de l’acteur avec toutes les sections de Inde du Sud public en dehors du Kerala, outre le Public Nord, aussi. À présent, Fahad Fassil a révélé des détails intéressants sur Pushpa 2 avec Allu Arjunce qui ne manquera pas d’exciter son fan et celui du film.

Fahadh Faasil affirme qu’il n’a jamais été censé être à Pushpa

Dans une conversation avec HT Entertainment, Fahadh Faasil a laissé tomber une affirmation choquante, lorsqu’il a révélé que son personnage antagoniste, Bhanwar Singh Shekhawat, n’avait jamais été destiné à l’origine à Pushpa, expliquant comment le réalisateur Sukumar avait conçu le rôle d’être le méchant dans Pushpa la règlemais a décidé de l’introduire dans Pushpa la montée à la toute dernière minute.