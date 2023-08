Pushpa 2 [Exclusive]: Les créateurs de la vedette d’Allu Arjun ont offert Rs 100 crore pour les droits à l’étranger ?

Suite au succès retentissant de Pushpa : The Rise à l’échelle nationale, l’attente monte en flèche pour sa suite très attendue, Pushpa : The Rule. Réalisé par le célèbre cinéaste Sukumar, le film met en vedette Allu Arjun.

Les réalisateurs ont récemment dévoilé un aperçu du film, ce qui a suscité un immense enthousiasme parmi les fans, propulsant le film sous les feux de la rampe.

Avec Pushpa : The Rise plaçant la barre remarquablement haute, les attentes pour la suite ont également grimpé en flèche. Les fans attendent avec impatience la sortie de la suite. Les performances inoubliables et l’intrigue captivante de Pushpa : The Rise ont laissé une marque indélébile sur le public, intensifiant l’anticipation du prochain chapitre.

Le dernier buzz autour du film suggère que les droits de distribution américains de Pushpa: The Rule auraient pu rapporter environ Rs 90 crores, ce qui souligne encore la confiance inébranlable de l’industrie dans le film. Les initiés suggèrent qu’à mesure que les teasers et les bandes-annonces seront dévoilés, ce chiffre pourrait grimper encore plus haut, dépassant potentiellement le cap des 100 crores, une réalisation remarquable dans la carrière d’Allu Arjun. Si elle est atteinte, cette étape témoignerait de la popularité croissante d’Allu Arjun et consoliderait davantage son statut d’acteur pan-indien.

À chaque nouvelle révélation, il devient de plus en plus évident que le film est sur le point de battre des records et de graver un héritage durable dans les annales du cinéma indien.

Pushpa 2 : The Rule, réalisé par Sukumar et mettant en vedette Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil dans les rôles principaux, est produit par Mythri Movie Makers et devrait sortir le 22 décembre 2023.

Allu Arjun est également impliqué dans un projet avec T-Series, réalisé par Sandeep Reddy Vanga. Bien que ce prochain film n’ait pas encore de titre officiel, il commencera une fois que Sandeep Reddy Vanga aura terminé Animal and Spirit.