Pushpa 2 diva Rashmika Mandanna RÉAGIT d'être trollé; dit; "Cela me touche beaucoup, mais je ne vais pas..."

Rashmika Mandanna est l’une des cibles les plus faciles sur Internet lorsqu’il s’agit de se faire troller sans raison. L’actrice de Pushpa 2 a été faussement harcelée par les trollers des réseaux sociaux sans raison. Et dernièrement, tous ces trolls constants ont commencé à l’affecter, mais elle ne va pas s’enliser et ne cessera jamais d’être elle-même. Dans une interaction avec India Today, Rashmika Mandanna a été interrogée sur les critiques constantes et la pêche à la traîne auxquelles elle est confrontée et sur la manière dont cela l’affecte. Elle a déclaré: “Je suis dans l’industrie depuis 5-6 ans, et ce que j’ai réalisé, c’est qu’il y aura des phases où les gens parleront, ne parleront pas, apprécieront vos films et non. Vous ne pouvez jamais vouloir que votre public à ne penser que positivement ou de la façon dont vous voulez qu’il pense.”.

Elle a même ajouté qu’elle ne cesserait pas d’être positive quoi qu’il arrive. “Je pense qu’en tant que personnes, nous sympathisons avec le monde. Je me soucie, je me soucie de tout le monde. C’est comme ça que nous sommes, et ils ne peuvent pas changer cet aspect de nous. Nous allons toujours être des gens attentionnés.” Rashmika, qui est prête pour sa prochaine sortie à Bollywood avec Mission Majnu en face de Sidharth Malhotra, a fait savoir qu’elle avait été interdite dans l’industrie Kannada pour ne pas avoir mentionné le nom des films de Rishabh Shetty d’où elle a commencé sa carrière dans son interaction.

Rashmika a également été qualifié d’arrogant pour avoir commenté qu’il ne regardait pas Kantara de Rishabh Shetty en raison d’engagements professionnels. L’actrice a partagé une clarification à ce sujet et a mentionné plus tard qu’elle avait regardé le film et l’avait adoré. Rashmika est devenue extrêmement populaire avec Pushpa d’Allu Arjun et maintenant ses fans l’attendent avec impatience pour briller dans Pushpa 2 et elle aussi a hâte que son public la regarde dans cette suite super réussie.