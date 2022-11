Pushpa 2 DERNIÈRE MISE À JOUR : Voici quand Allu Arjun devrait commencer le tournage ; CETTE séquence d’action sera sa première scène

À toutes fins utiles, Pushpa 2 est de loin l’un des films les plus attendus de toute l’Inde, et si vous ne vivez pas sous un rocher, vous en connaissez bien la raison. Pushpa a créé une tempête au box-office dans presque toutes les régions de toutes les langues comme peu de films l’ont fait à travers le pays, à tel point que tout, des manières et slogans d’Allu Arjun aux pas de danse de Rashmika Mandanna, s’est infiltré dans la culture pop indienne en un rien de temps. Donc, sans aucun doute, il y a très peu (probablement seulement des prudes qui se sentent spéciales en raison de leurs goûts intello) pour qui Pushpa the Rule ne sera pas l’un des films les plus attendus.

Comme mentionné précédemment, Pushpa 2 est dans l’ensemble l’une des suites les plus attendues du cinéma indien, il n’est donc pas surprenant que de nouveaux développements surgissent de temps en temps à propos de la vedette Allu Arjun et Rashmika Mandanna, réalisé par Sukumar. Dernièrement, la rumeur brûlante qui circule est que Sai Pallavi fait partie du film, dans lequel elle jouera le rôle d’une fille tribale. Alors, quelle est la véracité de ces spéculations. Eh bien, nous avons enfin mis la main sur la vérité.

Il est apparu qu’il n’y a absolument aucune vérité dans le fait que Sai Pallavi fasse partie de Pushpa 2, et cela vient directement de la bouche du cheval. Ravi Shankar, l’un des producteurs du film, a catégoriquement démenti ces rumeurs en s’adressant à un portail d’informations sur le divertissement populaire. De plus, ledit producteur a également confirmé que le tournage commencera à partir de la troisième semaine de septembre.