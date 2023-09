Pushpa 2 d’Allu Arjun contre Singham d’Ajay Devgn Again pour s’affronter le I-Day 2024 ; la guerre des fans tourne mal [Check Reactions]

Les créateurs de Allu Arjun nouveau film vedette Pushpa 2 a abandonné la date de sortie, qui est le 15 août 2024. Allu Arjun et Rashmika Mandanna sera vu se réunir pour une suite. Le Sukumar Le film de réalisateur est l’un des films les plus attendus de tous les temps. La première partie, Pushpa : The Rise, est sortie en 2021. Et les fans s’attendaient à ce que la deuxième partie sorte en 2022, mais elle a été retardée. Et il y a quelques minutes à peine, les fans ont annoncé la sortie de Pushpa 2 le jour de l’Indépendance 2024. Et avec cela, cela entre en conflit avec Ajay Devgn vedette Singham encore. Et les fans ont réagi au choc.

Les fans défendent leur favori Allu Arjun, Ajay Devgn avec Pushpa 2 contre Singham encore

La guerre des fans entre les partisans d’Ajay Devgn et ceux d’Allu Arjun a pris une mauvaise tournure. Les fans ont le sentiment que le film de leur star dominera l’autre. Les fans d’Allu Arjun déclarent Pushpa 2 va le tuer au box-office et ‘Singham encore‘ s’enfuira pendant que les fans d’Ajay Devgn défendent Singham encore disant que cela battra des records. On parle également du report de Singham encore en raison de l’affrontement avec Pushpa 2. Cependant, pour l’instant, le conflit demeure.

En dehors de Singham encoreil y a un buzz autour Indien 2 sortie également le jour de l’indépendance. Et si l’affrontement se concrétise, ce sera le plus grand jamais vu dans l’histoire du cinéma indien. Découvrez les réactions ici :

Détails du film Pushpa 2

Pushpa verra Allu Arjun, Fahadh Faasil, Rashmika Mandanna et Jagdeesh Prathap Bhandari reprendre leurs rôles dans la suite. Sukumar réalisera le deuxième volet. L’ajout au casting comprend Prakash Raj, Jagapathi Babu, Anasuya Bharadwaj et plus encore. Le film aurait été refait.

Détails du film Singham Again

Lors du lancement de la chanson Cirkus, Rohit Shetty avait révélé que Deepika Padukone serait vue dans Singham 3. Le film met également en vedette Kareena Kapoor Khan en dehors d’Ajay. Akshay Kumar dans le rôle de Veer Sooryavanshi sera probablement vu dans une apparition avec Ranveer Singh dans le rôle de Simmba. Selon IMDB, le film met également en vedette Tiger Shroff et Jackie Shroff. Rohit Shetty sera à nouveau le réalisateur.

Les deux films sortiront le 15ème Août 2024, que regarderez-vous en premier ?