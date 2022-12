Pushpa 2 : Cette co-vedette de Salman Khan et Kartik Aaryan a participé au film Allu Arjun ?

Publier le succès fulgurant de Pushpa : l’ascensionles fans attendent désespérément le prochain épisode du Allu Arjun et Rashmika Mandana vedette. Pushpa : The Rule est l’un des films les plus attendus. Chaque détail du film excite leurs fans. Eh bien, voici une mise à jour intéressante ! Il y a un nouvel ajout au casting du film. La co-vedette de Salman Khan et Kartik Aaryan a été engagée pour le film. On parle de Sajjad Delafrooz.

Allu Arjun-Rashmika Mandanna Pushpa 2 obtient un nouvel ajout ?

Si l’on en croit les rapports, Sajjad Delafrooz a été engagé pour jouer un rôle central dans Pushpa 2. Il gravit lentement l’échelle du succès et si les rapports sont vrais, c’est un saut énorme pour lui de faire partie de Pushpa 2. Sajjad Delafrooz a fait partie de quelques grands films. Il a partagé l’espace d’écran avec Salman Khan dans Tiger Zinda Hai. Il a également fait partie des opérations spéciales. Le film récent dont Sajjad Delafrooz a fait partie est Freddy. Il joue un rôle central dans la vedette de Kartik Aaryan qui a fait son chemin vers Disney + Hotstar. L’annonce officielle est encore à venir.

Pushpa: The Rule met également en vedette Fahadh Faasil dans le rôle d’un antagoniste. L’histoire de la première partie s’est terminée avec le personnage d’Allu Arjun, Pushpa, appelant à une guerre avec Bhanwar Singh Shikhawat de Fahadh Faasil. L’histoire continuera à partir de là.

Parlant de la date de sortie du film, Pushpa 2 vise 2024 pour sa sortie. Comme le rapporte Pinkvilla, l’attente de Pushpa 2 sera plus longue que prévu.

Pendant ce temps, Allu Arjun et Rashmika Mandanna font l’actualité alors que Pushpa: The Rise a reçu une réponse tonitruante en Russie. Les vidéos de fans russes dansant sur les chansons sont devenues virales.