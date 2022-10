Pushpa 2 : Arjun Kapoor fait-il partie de la vedette d’Allu Arjun-Rashmika Mandanna ? Voici la vérité

Pushpa mettant en vedette Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahad Faasil a été l’un des plus gros succès de 2021. Le film sorti en fin d’année a mis le feu au box-office. Et maintenant, tout le monde est super excité pour sa suite. Pushpa 2 est un film très attendu et chaque mise à jour à ce sujet rend l’attente des fans difficile. Récemment, des rumeurs disaient que la star de Bollywood Arjun Kapoor va faire partie de Pushpa 2. De nombreux noms sont associés au film et celui d’Arjun en faisait partie. Mais fait-il vraiment partie de Pushpa 2 ?

Arjun Kapoor fera-t-il partie de Pushpa 2 ?

Dans une interview accordée à Pinkvilla, la productrice du film Naveen Yerneni a clarifié la situation. Il a partagé que tous les rapports sur Arjun Kapoor faisant partie de Pushpa 2 sont faux. Selon la rumeur, Arjun Kapoor jouerait un flic dans Pushpa 2. Cependant, le producteur a précisé que le rôle était joué par Fahadh Faasil selon la première partie. Le producteur a également révélé que le tournage du film commencera d’ici la fin de ce mois.

Tout sur Pushpa

Pushpa a obtenu un énorme succès pour Allu Arjun et Rashmika Mandanna dans leur carrière cinématographique. Ils sont maintenant des stars populaires à travers le pays. Le film a été réalisé par Sukumar et tout le monde ne pouvait s’empêcher de s’extasier sur le butin d’Allu Arjun dans le film. Le film s’est terminé avec Allu Arjun et Fahadh Faasil en guerre. La suite devrait prendre le relais à partir de là. Il a été rapporté plus tôt qu’Allu Arjun essayait différents looks pour Pushpa 2.

Pushpa avait également un numéro d’article de Samantha Ruth Prabhu. Elle a enflammé les écrans par ses mouvements sensuels sur Oo Antava. La chanson faisait fureur et comment !