Pushpa 2 : Allu Arjun taquine les fans avec une annonce spéciale sur « quelque chose de grand » à venir ; DSP a-t-il fait la grande révélation ?

Pushpa 2 : La règle est le prochain grand film du Sud que les masses attendent avec impatience de voir dans les salles de cinéma. Allu Arjun reprendra son rôle de Pushparaj dans la suite du film très apprécié, Pushpa : l’ascension. Allu Arjun a laissé tout le monde impressionné sous le nom de Pushpa (nom abrégé). A tel point qu’il a remporté le Prix ​​national pour le meilleur acteur. Et maintenant, le beau mec a taquiné ses fans à propos de quelque chose d’important à venir. Découvrez les détails passionnants ci-dessous…

Allu Arjun partage une annonce concernant « quelque chose de grand »

Pushparaj, alias Allu Arjun, a utilisé son compte Instagram officiel et a partagé une histoire taquinant les fans de Pushpa à propos d’une grande annonce. Il a écrit : « Quelque chose de spécial arrive demain à 9 heures du matin. Restez à l’écoute. » Donc, enfin, il semble que tous les fans d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna recevront une mise à jour sur le nouveau film à venir. Découvrez l’histoire Instagram d’Allu Arjun ici :

Les fans réagissent à l’histoire Instagram d’Allu Arjun ; DSP a-t-il fait la grande révélation ?

Dès qu’Allu Arjun a partagé l’histoire sur Instagram, les fans ont commencé à faire des hypothèses folles sur ce que cela pourrait être. Beaucoup de fans pensent qu’Allu Arjun va annoncer la date de sortie de Pushpa 2 : La règle. Cependant, les internautes ont rapidement commencé à partager un message de DSP, le compositeur de musique de Pushpa. Il semble que Devi Sri Prasad ait révélé sur son Instagram Live que le premier single de Pushpa 2 sortira bientôt. Les fans partagent la même chose dans leurs tweets. Certains spéculent même qu’il ne s’agit pas de Pushpa 2. Jetez un œil aux réactions ici :

Allu Arjun, alias Bunny, reçoit une somme énorme en frais pour Pushpa 2 ?

Le film réalisé par Sukumar est l’un des films du sud de l’Inde dont on parle le plus. Il est à la mode et figure sur la liste des films très attendus depuis la sortie du premier film. Maintenant, au milieu du buzz, un rapport sur Indiaherald.com indique qu’Allu Arjun a fait une demande de Rs 125 crores pour le film. Cela reste cependant une spéculation.

Regardez la vidéo d’Allu Arjun célébrant son prix national ici :

Les créateurs de la vedette d’Allu Arjun ont offert Rs 100 crores pour les droits à l’étranger ?

BollywoodLife a informé en exclusivité ses lecteurs que les créateurs de Pushpa 2 se sont vu offrir environ Rs 90 crores pour les droits de distribution de Pushpa 2 aux États-Unis. Il pourrait facilement dépasser la barre des Rs 100 crore. Eh bien, c’est assez énorme, non ?

Pushpa 2 : La règle met également en vedette Vijay Sethupathi, Fahadh Faasil, Rashmika Mandanna et plus encore. Êtes-vous enthousiasmé par la grande annonce ?