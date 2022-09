Pushpa 2 : Allu Arjun participe au test de look pour le deuxième opus ; voici la réaction du réalisateur Sukumar

Allu Arjun et Rashmika Mandana-vedette Pushpa a été un énorme succès. Le film réalisé par Sukumar est devenu une rage parmi les masses. De ses chansons à Allu Arjun, alias Pushpa, l’étape de la signature est devenue virale et a régné sur les médias sociaux au fil des jours. Maintenant, tout le monde est super excité pour le deuxième volet du film. Pushpa 2 aura Allu Arjun reprenant son rôle et Fahadh Faasil s’opposant à lui. Toute mise à jour sur Pushpa 2 permet à tout le monde de s’enraciner pour le film. La dernière mise à jour est que les réalisateurs ont effectué le test de look pour le film.

Tout savoir sur le look test d’Allu Arjun

Tel que rapporté par Gulte.com, Sukumar a effectué le test de look dans un hôtel chic à Hyderabad. Les rapports indiquent qu’Allu Arjun a été le premier à faire le test de look. Aucun changement majeur n’a été apporté à son look, mais le rapport indique que l’acteur a expérimenté quelques clous et styles de chemises. Le look d’Allu Arjun en tant que Pushpa revêt une grande importance car c’est son apparence qui a beaucoup ajouté au charme de son personnage. De sa barbe à sa façon de marcher, tout a été noté par les fans.

Le rapport indique que le réalisateur Sukumar est très satisfait du résultat du test de look. Quelques autres acteurs ont également participé au processus. Eh bien, cela nous a rendus curieux d’avoir à nouveau un aperçu d’Allu Arjun en tant que Pushpa. Le tournage du film devrait bientôt commencer.

Les honoraires d’Allu Arjun pour Pushpa 2

Pendant ce temps, des rapports indiquaient que l’acteur avait facturé une somme énorme pour faire partie de ce film. Il facturerait Rs 125 crore pour Pushpa 2. Cela le place dans la ligue des plus grandes stars comme Salman Khan, Akshay Kumar et bien d’autres. Le budget du film serait de Rs 450 crore. C’est presque autant que le film de Brahmastra.