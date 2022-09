Pushpa 2 : Allu Arjun facture un montant énorme pour le film ; rejoint la ligue de Salman Khan?

Allu Arjun et Rashmika Mandanna avec Pushpa: The Rise Part 1 est l’un des films les plus réussis de ces derniers temps. Le film Telugu s’est très bien comporté au box-office, et même les versions doublées ont reçu une excellente réponse. La version doublée en hindi du film a collecté Rs. 108 crores au box-office. Maintenant, tout le monde attend avec impatience Pushpa 2: The Rule, et il y a eu plusieurs rapports sur le budget du film et le montant qu’Allu Arjun facture pour le film.

Selon Koimoi, Allu Arjun facture Rs. 125 crores pour Pushpa 2, ce qui fait de lui l’un des acteurs indiens les mieux payés et le place dans la ligue de Salman Khan et Akshay Kumar. Apparemment, lorsque Kisi Ka Bhai Kisi Jaan était produit par Sajid Nadiadwala, Salman avait cité Rs. 125 crore comme honoraires, et le producteur avait accepté.

Il a été rapporté que le budget de Pushpa 2 est de Rs. 450 crores. Eh bien, il y a quelques jours, les réalisateurs ont lancé le film avec une cérémonie de puja, et récemment Rashmika à la bande-annonce de Goodbye a révélé que dans quelques jours, ils commenceraient à tourner pour Pushpa 2.

Réalisé par Sukumar, Pushpa 2 met également en vedette Fahadh Faasil dans le rôle principal. Récemment, il a été rapporté que les réalisateurs ont approché Sai Pallavi pour jouer le rôle d’une fille tribale dans le film. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet. Cependant, si les rapports s’avèrent vrais, il sera intéressant de regarder Sai, Allu Arjun et Rashmika dans Pushpa 2 ensemble.

La date de sortie de Pushpa 2 n’est pas encore annoncée, mais on peut s’attendre à ce qu’il sorte l’année prochaine. Le film prendra une ouverture exceptionnelle et battra de nombreux records au box-office.