Pushpa 2 : Allu Arjun et Rashmika Mandanna sortiront à CETTE date en Inde et en Russie

Allu Arjun, vedette de Pushpa, et Rashmika Mandanna sont tous prêts à renverser la magie une fois de plus avec le deuxième volet du film. Pushpa 2 est l’un des films les plus attendus de l’année. Allu Arjun et Rashmika ont laissé les internautes impressionnés par leurs performances exceptionnelles. Voici une bonne nouvelle qui ravira les fans de Pushpa et attendra avec impatience la partie 2.

Pushpa 2 sortira en Inde et en Russie le même jour. Le film Pushpa : The Rise in Russia sortira le 8 décembre. Le film sortira dans les salles en Russie. apparemment, Allu Arjun a fait la promotion de son prochain film dans le pays et est prêt à gagner les cœurs avec son look desi robuste. Le producteur Y Ravi Shankar a confirmé que Pushpa 2 sortira dans les cinémas en Inde et en Russie.

En parlant de Pushpa 2, le scénario du film verra un affrontement entre le personnage d’Allu Arjun et SP Bhanwar Singh Shekhawat essayé par Fahadh Faasil. On verra Rashmika reprendre son rôle de Srivalli dans le film. Si l’on en croit les rapports, Priyamani sera considéré pour la suite et la musique composée par Devi Sri Prasad. L’acteur Sajjad Delafrooz, qui a donné une performance spectaculaire dans le film Tiger Zinda Hai de Salman Khan, aurait été vu dans Pushpa 2. L’acteur est devenu le sujet de conversation de la ville et gagne chaque jour en popularité. Selon certaines informations, Sajjad a été engagé par les créateurs de Pushpa 2 pour jouer un rôle important dans le film. Il n’y a pas d’annonces officielles faites ni par les réalisateurs ni par les acteurs du film. Sajjad est actuellement vu dans le film Freddy sorti par OTT de Kartik Aaryan et Alaya F.