Pushpa 2 : Allu Arjun est occupé à faire CELA pendant que le tournage du film est au point mort [VIEW PIC]

Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahad Faasil vedette Puspha : The Rise est encore frais dans tous les esprits. Le film l’a secoué au box-office et comment. Il s’est avéré être l’un des plus gros blockbusters que le public ait jamais vu. Maintenant, il y a beaucoup d’excitation autour Pushpa 2. Le film s’appelle Pushpa: The Rule. Selon certaines informations, les réalisateurs allaient commencer à tourner pour le même en août, mais en raison d’une grève des producteurs de cinéma Telugu, le tournage a subi un retard. Mais il semble qu’Allu Arjun profite au maximum de cette pause. Et devinez ce qu’il est occupé à faire ?

Voici ce que fait Allu Arjun

Un père adoré qu’il est, Allu Arjun est occupé à passer du temps de qualité avec sa fille. Récemment, sa femme Sneha Reddy a profité de ses histoires Insta pour partager une adorable photo du père et de la fille Allu Arha. Le petit munchkin est debout sur la table tandis que la superstar la tient dans ses bras. Le duo pouvait être vu en pleine conversation et il est magnifiquement capturé en noir et blanc. Elle a partagé la même chose sans aucune légende. Jetez un oeil à l’image ci-dessous:

Quand commencera le tournage de Pushpa 2 ?

Comme le rapporte Pinkvilla, le tournage de la deuxième partie du film à succès devrait débuter fin août. Le producteur Y Ravi Shankar a informé le portail : “Maintenant, nous ne pouvons pas tourner car la chambre a appelé à une grève pour le problème du producteur. Il se passe quelque chose d’interne, donc une fois le tournage repris, nous pourrons commencer le film. (Mais) nous sommes prêts.”

Le nouveau look d’Allu Arjun

Pendant ce temps, les dernières photos d’Allu Arjun ont excité les fans. L’acteur a partagé une photo sur son compte Instagram qui le montre avec une barbe et des cheveux gris.

Êtes-vous excité pour Pushpa 2? Nous le sommes vraiment !