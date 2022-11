Pusha-T qualifie les derniers bouffonneries de Kanye West de “décevants”

Pusha-T et Kanye West ont un palmarès étonnamment bon ensemble, c’est presque comme quand vous arrivez à voir Stephen Curry et LeBron James faire équipe pour le match des étoiles. Le dernier effort entre les deux a vu Kanye West faire la moitié des beats pour l’album de Pusha C’est presque sec. Mis à part les éloges instantanés lors de la sortie d’un album produit par Kanye et Pharrell, il est un candidat instantané aux Grammy Awards. Ce mois-ci, il a été annoncé que l’album serait en effet en compétition pour un Grammy Award très convoité.

Pusha-T parle du dernier discours de haine de Kanye West qui dit que c’est “décevant”

Avec de bonnes nouvelles telles que les nominations aux Grammy Awards, il est juste d’en discuter avec les médias. Bien sûr, ils veulent savoir ce que ça fait et en savoir plus sur le projet. Pusha-T a récemment rencontré le L’heure de Los Angeles pour discuter de l’album et bien sûr de Kanye West. Pusha a été directement interrogée sur la dernière explosion de discours de haine de Ye et ne s’est pas retenue.