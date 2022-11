Push est activé dans le comté de Whiteside pour identifier et traiter les traumatismes de l’enfance ; présentations gratuites disponibles – Shaw Local

MORRISON – Whiteside County Healthier Communities Partnership a lancé une campagne d’information publique pour informer les résidents de ses services pour identifier et traiter les traumatismes infantiles.

La campagne comprend des panneaux d’affichage, des publicités radio, des publicités télévisées, des médias sociaux et des publicités imprimées.

De plus, Marquez Canery, un intervenant du secondaire à l’école Thome à Rock Falls, est disponible pour rencontrer des clubs de services sociaux, des écoles, des établissements médicaux, des garderies et d’autres lieux connexes pour faire des présentations et répondre aux questions sur ce qui peut être fait pour identifier et soulager la douleur que subissent les enfants exposés à un traumatisme.

L’école Thome est une école de la maternelle à la 12e année qui offre des services d’éducation spéciale aux enfants qui éprouvent des difficultés dans leurs écoles d’origine en raison de graves problèmes émotionnels.

Les traumatismes de l’enfance affectent le développement cérébral de l’enfant et, s’ils ne sont pas traités, ils affectent la capacité de l’enfant à faire face et à être des enfants et des adultes productifs et en bonne santé.

La pandémie de COVID-19, qui a causé la mort d’êtres chers, accru la violence domestique et la maltraitance des enfants et provoqué une augmentation de la pauvreté, a également accru les traumatismes que subissent les enfants.

WCHCP est une coalition de plus de 50 agences qui représentent l’ensemble du comté. Il a été créé en 1996 “pour créer un comté de Whiteside plus sain et plus sûr”. Il a récemment été constitué en société et a maintenant un statut d’organisation à but non lucratif 501(c)(3), ce qui signifie que les dons sont déductibles d’impôt.

Trouvez Whiteside County Healthier Communities Partnership sur Facebook pour en savoir plus sur la coalition et ses services.

Contactez Canery à Marquezcanery@gmail.com ou 815-414-2117 pour réserver une présentation.

Aller à traumatisme-enfance.com pour en savoir plus sur les traumatismes de l’enfance.