“Purple Rain”, Chris Tucker et Tony Orlando cette semaine à Las Vegas

FILMS

‘Pluie mauve’

L’anniversaire proprement dit n’aura lieu que le 27 juillet, mais peut-on reprocher à quelqu’un d’avoir sauté le pas pour célébrer les 40 ans de « Purple Rain » ? Le premier film de Prince contient probablement la meilleure bande originale de film de tous les temps avec des titres comme “Let’s Go Crazy”, “When Doves Cry”, “I Should Die 4 U”, “Take Me with U” et “Darling Nikki”, en plus. à sa chanson titulaire. Voyez-le à 19h30 samedi et à 16h30 lundi au Beverly Theatre, 515 S. Sixth St. Les billets coûtent 10 $ ; thebeverlytheater.com.

Christophe Laurent

ENCHÈRES

Ventes aux enchères de motos Mecum

Que vous cherchiez à dépenser de manière préventive l’héritage de vos enfants sur un vélo ou que vous souhaitiez simplement jeter un œil à ce qui est à vendre, Mecum Auctions organise sa vente aux enchères annuelle de motos anciennes et anciennes en ville. La tête d’affiche probable est une Harley-Davidson 7D Twin de 1911, l’une des quatre seules connues et exposée au musée Guggenheim. Il devrait rapporter entre 400 000 et 500 000 dollars. Les portes ouvrent à 8 h du mercredi au 27 janvier à South Point. Les billets commencent à 30 $ ; mecum.com.

Christophe Laurent

COMÉDIE

Chris Tucker

Chris Tucker revient sur le site du Red Dragon Casino. Dans son acte final, le Desert Inn a été transformé en complexe hôtelier sur le thème asiatique pour « Rush Hour 2 », avec Jackie Chan et Tucker. Il se produit ce week-end au Encore Theatre du Wynn Las Vegas, né des décombres du Desert Inn. Voir Tucker à 20 heures vendredi et samedi. Les billets commencent à 85 $ ; ticketmaster.com.

Christophe Laurent

MUSIQUE

Tony Orlando

Après 63 ans de concerts, Tony Orlando se retire de la route. L’auteur-compositeur-interprète a passé plus de cinq décennies en tête d’affiche à Vegas, et sa fin durement gagnée se termine ce week-end. Assistez aux spectacles d’adieu d’Orlando à 19h30 du vendredi au dimanche au South Point Showroom. Les billets commencent à 60 $ ; ticketmaster.com.

Jason Bracelin

NOURRITURE

Pochettes à pizza

Jusqu’à samedi, dernier jour de la National Pizza Week, le Clique Bar & Lounge du Cosmopolitan de Las Vegas propose une façon de célébrer en bouchées avec des pochettes de pizza fraîchement frites. Les sachets sont remplis de mozzarella fondante, de pepperoni, de saucisses italiennes et de marinara. Coût : 16 $.

Johnathan L. Wright

MUSIQUE

Âme collective

La lumière du ciel brille une fois de plus alors que Collective Soul, un groupe de rock alternatif des années 90, adapté aux radios, revient à Vegas pour soutenir son plus récent album, “Vibrating”, leur 11e disque au total, sur lequel le groupe semble très revigoré pour un groupe en cours 30. -plus d’années. Voir Collective Soul à 20 heures samedi au Pearl at the Palms. Les billets commencent à 44,95 $ ; ticketmaster.com.

Jason Bracelin

BOIRE

Journée du café irlandais

Le 25 janvier, Journée nationale du café irlandais, Piero’s Italian Cuisine, 355 Convention Center Drive, sert son café irlandais exclusif à base de whisky irlandais Teeling en petites quantités, de café chaud, de crème de menthe et de crème fouettée. Coût : 20 $.

Johnathan L. Wright

MUSIQUE

Mac Sabbat

Pionniers du « drive-thru metal » et « mutants Monsanto » autoproclamés, Mac Sabbath adore Black Sabbath et déteste l’industrie de la restauration rapide saturée de graisse et de calories. « Never Say Diet » lorsque les métalleux parodiques débarquent en ville avec leur spectacle théâtral exagéré à 19 heures dimanche au Portal de la zone 15, 3215 S. Rancho Drive. Les billets commencent à 24,95 $ ; zone15.com.

Jason Bracelin

LEVÉE DE FONDS

Derby du rock et du roller

Sin City Roller Derby est une fois de plus le bénéficiaire du Rock and Roller Derby au Dive Bar, 4110 S. Maryland Parkway. La programmation musicale en plein air comprend DJ Cesarz, Fooski et Trinidad Suave de 17 h à 20 h le samedi et est ouverte à tous les âges. La fête se déroule à l’intérieur et devient 21 ans et plus à 20 heures avec des performances de Las Nalgonas, The Hideaway, Lean 13, Skabrones et Los Carajos. La soirée comprend également du patinage, des tombolas, des vendeurs locaux et de la nourriture du chef Loui et Tunu Fixxx. L’entrée est de 5 $.

Christophe Laurent

NOURRITURE

Le dîner rencontre le cinéma

Le mur de la zone 15 accueillera un dîner et un film à 16 heures samedi. La soirée comprend un repas de The Beast et une projection du film « Ready Player One ». Les billets coûtent 30 $ ; zone15.com.

Johnathan L. Wright