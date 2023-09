PURPLE lance le drop 1 de la collection automne/hiver 2023

La marque la plus en vogue au monde en ce moment, PURPLE, sort le drop 1 de sa collection automne/hiver 2023 avec un look-book stylé.

PURPLE est sans aucun doute l’une des marques de mode les plus en vogue au monde à l’heure actuelle. Vous pouvez voir la marque sur des célébrités telles que Drake, Quavo, Ludacris, Kid Cudi, Justin Bieber, Floyd Mayweather, Jim Jones, Chris Roche, et plus. Alors que l’année touche à sa fin, la marque a officiellement publié le premier drop de sa collection automne/hiver.

Vous pouvez acheter la collection chez vos détaillants préférés tels que Saks, Nordstrom, Neiman Marcus, Bloomingdale’set Farfetch.

De plus, le meilleur, c’est que la marque couvre une large gamme de prix, avec quelque chose pour tous les budgets. Dans la collection FW23, PURPLE propose un mélange élégant de doudounes, de sweats à capuche, de pulls à col rond et de t-shirts. Si vous cherchez à refaire toute votre garde-robe, la marque vous propose des couleurs unies aux cargos et jeans camouflage dans tous les lavages que vous pouvez imaginer. Les jeans sont le pain et le beurre de l’entreprise et, outre la gamme de lavages, ils ont également mélangé les coupes de leurs jeans. Ci-dessous, vous pouvez consulter le lookbook de l’automne et de l’hiver 23, mais gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que du Drop 1 et que d’autres arriveront bientôt.