Les Sounders de Seattle ont rendu hommage à l’un des fils les plus célèbres de la ville, James « Jimi » Marshall Hendrix, avec la sortie d’un nouveau kit pour la prochaine saison de la Major League Soccer.

Le maillot psychédélique extérieur 2021-22 des Sounders célèbre la vie et la carrière de la légende du rock des années 1960, dont le groupe The Jimi Hendrix Experience a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1992.

« Seattle a été et sera toujours la maison de Jimi. Les Sounders sont également ceux de Seattle », a déclaré Janie Hendrix, présidente et chef de la direction d’Expérience Hendrix. « Collaborer avec les Sounders pour créer un maillot est notre façon de jouer pour l’équipe locale.

« Jimi était tout au sujet d’honorer l’endroit d’où vous venez. Cette entreprise nous permet de redonner à la communauté qu’il aimait. C’est quelque chose qui, je pense, rendrait Jimi fier. »

La star des Sounders, Nicolas Lodeiro, a contribué au lancement du nouvel uniforme Adidas, officiellement surnommé « Le kit Jimi Hendrix » par le club.

Sounders de Seattle

Le maillot évoque des images de la guitare électrique grande dans sa pompe avec un effet de brume violette partout, garni d’éclairs lumineux d’orange et de jaune – des accents aussi audacieux que l’amour.

Sounders de Seattle

La signature de Hendrix a également été ajoutée dans le coin inférieur gauche du maillot tandis que l’intérieur du cou présente une bande graphique des paroles écrites à la main de la chanson « Straight Ahead », qui a été incluse sur l’album posthume de 1997 « First Rays of the New Rising Soleil. »

Sounders de Seattle

Ce n’est pas non plus un château de sable, le kit Jimi Hendrix des Sounders mettant également fortement l’accent sur la promotion et le soutien des causes communautaires locales. Le produit des 30 premiers jours de vente sera remis à cinq organisations à but non lucratif, qui visent toutes à promouvoir le sport et / ou l’art et la musique pour les jeunes.

De plus, la manche droite du maillot présente également le logo saumon de la tribu Puyallup, qui sert toujours d’intendant des terres des Premières Nations dans tout le Puget Sound dans l’État de Washington et qui a récemment signé un accord de partenariat caritatif avec le club.

Sounders de Seattle

Les kits de football avec des liens musicaux se révèlent populaires en ce moment, avec le groupe post-punk irlandais Fontaines DC sponsorisant le nouveau kit extérieur pour le club Bohemians basé à Dublin.

Le kit, qui comporte le nom du groupe sur le ventre, aidera à collecter des fonds pour soutenir une organisation caritative de lutte contre les sans-abri, 15% des bénéfices étant reversés à Focus Ireland.

Nous sommes extrêmement fiers de faire partie du nouveau kit Bohs en collaboration avec Focus Ireland car ce sont deux organisations qui nous tiennent à cœur. @bfcdublin @FocusIreland https://t.co/X8GITXdSGa pic.twitter.com/6GptJrKaTF – Fontaines DC (@fontainesdublin) 13 mars 2021

La saison dernière, les Bohémiens ont collaboré avec l’organisation caritative de défense des droits humains Amnesty International pour créer un maillot extérieur qui exprimait fièrement son soutien aux réfugiés fuyant la guerre dans le monde.

« Bohs est une organisation qui se soucie vraiment de la communauté », a déclaré le batteur de Fontaines DC Tom Coll. « Avoir une équipe de football de Dublin ayant ‘Refugees Welcome’ soit la chose la plus importante sur leur maillot, c’est incroyable. »

Bohs a également lancé un maillot Bob Marley en édition limitée pour la saison 2018-19 en hommage à la regrettée superstar du reggae, qui a organisé son dernier concert en plein air sur le terrain du club de Dalymount Park en 1980. Cependant, l’équipe de la Ligue d’Irlande a été rapidement obligée de supprimer le design après avoir enfreint les lois sur les droits d’image, malgré les lois de Marley. son fils Ky-Mani le qualifie de maillot de football le plus «dopé» qu’il ait jamais vu.

Présentation de la nouvelle chemise à l’extérieur de Bohemians! C’est en hommage à Bob Marley après que son dernier concert en plein air a eu lieu chez eux 🇯🇲 pic.twitter.com/tdl9KKhffy – Football AM (@SoccerAM) 24 octobre 2018

Dans un passé récent, nous avons même vu d’énormes clubs comme le Paris Saint-Germain s’associer avec la royauté du rock pour produire des chemises spéciales uniques.

En effet, les Parisiens s’est associé aux Rolling Stones pour produire toute une gamme de produits, y compris des répliques de chemises, des vêtements, des planches à roulettes et même des casques de protection.

OFFICIEL: le PSG a lancé sa « collaboration unique » avec les Rolling Stones. #PSGNoFilter pic.twitter.com/Dh9mySO5RP – Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 18 octobre 2017

Après avoir marqué plusieurs succès au début des années 1990, le groupe pop écossais Wet Wet Wet a décidé d’investir une partie de ses revenus dans le club de leur ville natale, Clydebank, en prenant la relève en tant que sponsor de la chemise.

1⃣3⃣

👕 Clydebank

💰 Mouillé Mouillé Mouillé « Wet Wet Wet a sans doute commencé tous les groupes à sponsoriser des équipes de football en injectant une partie de leurs redevances pré-Love Is All Around dans leur équipe locale en 1993. » pic.twitter.com/QLAKRyhHqh – FourFourTwo (@FourFourTwo) 29 janvier 2018

Fatboy Slim, DJ et fan de Brighton & Hove Albion, avait son label Skint sponsoriser les chemises de son club bien-aimé pendant une période au début des années 2000.

Aussi improbable que cela puisse paraître, The Prodigy a jugé bon de parrainer une équipe de moins de 13 ans en 2012 lorsqu’un père d’un des joueurs de l’Eastleigh Juniors FC a écrit une lettre au membre du groupe Liam Howlett.

En Allemagne, vétéran punk rockers Die Toten Hosen célèbre pour avoir éclaboussé sa marque sur plusieurs bandes de Fortuna Dusseldorf des années 1990 à nos jours.

Alerte chemise: Fortuna Düsseldorf s’est associé au groupe de rock Die Toten Hosen pour produire une chemise spéciale L’équipe avait également un sponsor spécial Die Toten Hosen dans les années 90 Que pensez-vous de la nouvelle chemise?# F95 X #DTH pic.twitter.com/TchRIlLrkV – Maillots de football classiques (@classicshirts) 29 octobre 2019

Pourtant, les fans de Sounders auront raison de penser que la signature de Hendrix sur le maillot de leur équipe sera difficile pour n’importe quelle équipe de dominer cette saison.