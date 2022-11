Purnima Hembram envisage le retour des Jeux asiatiques après avoir combattu la dépression causée par une blessure et la mort de son père

Beaucoup ne savent pas qui est Purnima Hembram. Moins de gens se souviennent peut-être de son parcours dans l’athlétisme indien.

En marge des courses graduées de performance du centre de haute performance Odisha Athletics de la Fondation Reliance à Bhubaneswar, le joueur de 29 ans a rencontré les médias samedi.

Et elle a révélé ce qui s’était exactement passé après avoir terminé quatrième de l’heptathlon féminin avec une immense douleur aux Jeux asiatiques de 2018 à Doha. Pendant tout ce temps, l’Inde se délectait de l’or de Swapna Barman.

“Jusqu’à la dernière épreuve, j’avais une chance de gagner le bronze”, a déclaré Purnima à News18.com.

La douleur dans ses ischio-jambiers de la rencontre d’athlétisme inter-États du début juin est revenue la hanter.

Elle a de nouveau eu mal aux ischio-jambiers lors de la première épreuve, le 100 m haies, elle-même et dans les 150 derniers mètres du 800 m, qui était la dernière épreuve, mais sa jambe l’a abandonnée.

“J’ai fait de mon mieux pour me tirer d’affaire. Mais mes jambes ne me soutenaient tout simplement pas. Les 20 derniers mètres ont été particulièrement atroces. J’avais l’impression d’être piqué par des épingles sur ma jambe. J’aurais pu courir si la douleur avait été un peu moins gérable », a déclaré Purnima.

“J’étais tombée en dépression après les Jeux asiatiques de 2018”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a essayé de faire un retour, sa douleur l’a fait aussi.

“La douleur est revenue trois fois car lorsque je m’entraînais hors saison, il n’y aurait rien mais dès que la haute saison reviendrait, la douleur aussi, car je ferais plus d’efforts.”

“La saison dernière également, lorsque je m’entraînais pour les Jeux du Commonwealth, la douleur a augmenté alors que j’ai commencé à faire plus d’efforts à l’entraînement et que j’ai dû abandonner en décembre”, a-t-elle ajouté.

La nouvelle de la détérioration de la santé de son père dans son village de Mayurbhanj, district d’Odisha, était toujours dans son esprit.

“Il n’était pas bien pendant les Jeux asiatiques. Maintenant, je pense que si j’avais bien performé là-bas, j’aurais pu utiliser l’argent gagné pour aider davantage le traitement de mon père », a-t-elle déclaré.

«J’ai été dévasté après le décès de mon père car je suis l’aîné de mes frères et sœurs et ma mère était seule à la maison. C’était difficile de gérer le ménage, de les soutenir et de continuer mon sport”, a-t-elle ajouté.

Avec une détresse physique et émotionnelle, Purnima a commencé à tourner en spirale.

“A participé à la Coupe de la Fédération en 2019 et aux Championnats d’Asie. Mes performances n’étaient pas très bonnes car à chaque fois que je m’entraînais, j’étais paralysé par la douleur. Mais ce n’était pas dans mon esprit car la santé de mon père n’arrêtait pas de se détériorer », a-t-elle déclaré.

Après le décès de son père, elle s’est détournée du sport qui lui a tout donné.

« Je ne suis pas revenu sur terre après le décès de mon père. Je me sentais juste bizarre. Gardé dans ma chambre la plupart du temps à dormir pendant environ deux mois », a-t-elle révélé.

Quelle est la prochaine étape pour Purnima ? Les Jeux asiatiques.

Un sentiment de travail inachevé alors que sa vie semble avoir bouclé la boucle entre la rencontre quadriennale continentale.

“Tout ce que j’ai en tête, c’est que je dois tout donner maintenant. Après une blessure, les athlètes reviennent plus forts – mentalement, physiquement. Je veux donner le meilleur de moi-même », a-t-elle déclaré.

“La douleur n’est plus comme avant et maintenant je veux atteindre la barre des 6000 points à la Coupe de la Fédération et ensuite je prévois de continuer là-dessus”, a-t-elle ajouté.

