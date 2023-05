Purificateur d’air Big+Quiet de Dyson : moins de pollution, moins de pollution sonore

Les appareils de soins de l’air de Dyson font partie de ses produits les plus emblématiques, avec des designs – notamment les ventilateurs à boucle sans lame de la marque – et des étiquettes de prix qui les distinguent de leurs concurrents.

Sa gamme la plus récente comprenait des purificateurs d’air multifonctionnels avec détection et élimination du formaldéhyde, notamment le Purifier Hot+Cool Formalaldehyde et le Purifier Humidify + Cool Formalaldehyde, qui nous ont tous deux impressionnés lorsque nous les avons testés.

Dyson a conservé la technologie anti-formaldéhyde mais a repensé presque tout le reste dans son nouveau purificateur.

Qu’est-ce que le formaldéhyde Big+Quiet ?

Le Big+Quiet est, exactement comme son nom l’indique, un puissant purificateur d’air conçu pour purifier l’air dans les grandes pièces – et, grâce à sa technologie intégrée de réduction du bruit, pour le faire très silencieusement.

Quand le formaldéhyde Big+Quiet sera-t-il disponible à l’achat ?

Pour l’instant, Dyson n’a pas confirmé de date de sortie pour le Big+Quiet aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Europe.

Combien coûtera le formaldéhyde Big+Quiet ?

Il n’y a pas de prix américains, britanniques ou européens confirmés pour le Big + Quiet. Mais ce que nous savons, c’est son prix australien, qui est de 1 499 AUD pour l’appareil dans le coloris standard nickel brillant et bleu de Prusse. C’est le coloris qui sera initialement disponible dans le monde entier.

Ce prix serait à peu près équivalent à 992 $/ 799 £/ 920 €, bien qu’il n’y ait aucune garantie que ce seront les prix dans ces régions. Au contraire, on pourrait s’attendre à ce qu’ils soient plus élevés.

De plus, en Australie, pour 100 AUD de plus, un deuxième coloris est disponible : le bleu de Prusse et l’or. Mais à ce stade, nous ne savons pas s’il sera disponible ailleurs.

Quelles sont les caractéristiques du formaldéhyde Big+Quiet ?

Le Big+Quiet a été conçu pour purifier l’air des grandes pièces, qui ne sont généralement pas desservies par les purificateurs d’air standard. Mais le problème que cela crée est qu’une plus grande taille et plus de débit d’air signifie beaucoup plus de bruit.

Pour lutter contre les sons indésirables, les ingénieurs de Dyson ont intégré de nombreuses solutions de réduction du bruit dans le purificateur. Pour commencer, le moteur est monté en douceur pour réduire les vibrations.

Dyson

Il existe également un joint labyrinthe de conception unique qui force l’air expulsé autour d’un canal de torsion pour l’empêcher de créer trop de force bruyante.

Enfin, un silencieux acoustique est intégré au purificateur. Il s’agit d’une cavité à l’intérieur de l’appareil conçue pour capter et dissiper les bruits à basse fréquence.

Le design du Big+Quiet a beaucoup plus en commun avec l’ancien Pure Cool Me qu’avec n’importe quel ventilateur à boucle sans lame de Dyson. C’est un grand appareil cylindrique avec une section en forme de coupe sur le dessus.

Sa forme distinctive est ce qui permet de diriger le jet d’air condensé qui peut être projeté vers l’extérieur sur 10 mètres. Le flux d’air ne peut pas être orienté dans n’importe quelle direction, mais l’utilisateur peut choisir parmi trois angles : 0o25o ou 50o.

Il convient également de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un appareil hybride qui chauffe, refroidit ou humidifie également une pièce. C’est simplement un purificateur d’air. Cela étant dit, il dispose d’un « mode brise », qui crée une brise d’apparence naturelle.

Selon Dyson, ce flux d’air aléatoire s’est avéré plus rafraîchissant qu’un courant d’air constant, il peut donc être utilisé de la même manière qu’un ventilateur. Et, puisqu’il s’agit de Dyson, les ingénieurs ont passé trois ans à collecter plus de 40 millions de points de données pour aider à créer le mode. Il devrait donc être un peu meilleur que le mode « naturel » ennuyeux sur un ventilateur standard.

Mais notre hypothèse est que cela pourrait encore créer des divisions. Nous devrons attendre de l’avoir examiné pour le savoir.

Dyson

Le Big+Quiet sera le premier des purificateurs d’air de Dyson à disposer d’un CO 2 capteur. Il surveillera et filtrera également dans l’air toute la gamme de particules et de gaz auxquels vous vous attendez, y compris le formaldéhyde.

Dans l’application MyDyson, vous pourrez surveiller la pollution par les particules PM 2,5 et PM10, ainsi que les gaz dans l’air, la température et l’humidité.

La machine est dotée d’une filtration HEPA 13 qui captera 99,95 % des particules polluantes jusqu’à 0,1 micron. Le filtre lui-même durera cinq ans, ce qui signifie moins de frais de remplacement.

Il y a aussi un nouveau filtre K-Carbon pour capturer NO 2 (dioxyde d’azote, qui pourrait polluer l’air de votre maison par les routes à proximité ou même par la cuisson). Le filtre à formaldéhyde est à l’état solide, il ne deviendra donc pas moins efficace au fil du temps ou ne devra pas être remplacé. Et comme la machine est entièrement scellée, tout l’air qui la traverse sera nettoyé.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations seront publiées. En attendant, vous pouvez consulter nos recommandations sur les meilleurs purificateurs d’air et les meilleurs ventilateurs que nous avons testés.