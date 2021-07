Puri devient la première ville indienne à fournir de l’eau du robinet potable de tous les temps

Désormais, les habitants de Puri, la ville du temple d’Odisha, peuvent boire de l’eau directement au robinet et il n’est pas nécessaire de stocker ou de filtrer l’eau car l’installation est disponible 24 heures sur 24, a déclaré lundi le ministre en chef Naveen Patnaik. Grâce à cela, Jagannath Dham est également devenue la première ville d’Inde à fournir une eau de qualité « à boire au robinet » 24h/24 et 7j/7, a-t-il déclaré lors de l’inauguration du projet « Drink from Tap – Sujal » dans la ville via le mode de vidéoconférence.

« Puri rejoint maintenant la ligue des villes mondiales comme Londres, Singapour et New York, ce qui est une fierté pour nous tous. Aujourd’hui, un nouveau chapitre a été ajouté à l’histoire du développement non seulement de Puri, mais de l’ensemble d’Odisha. À partir d’aujourd’hui, toutes les familles du Jagannath Dham Puri ont accès à de l’eau potable de qualité via des robinets », a déclaré Patnaik.

Le ministre en chef a déclaré que son gouvernement avait multiplié par 20 l’allocation budgétaire au titre de l’approvisionnement en eau potable au cours des cinq dernières années, passant de Rs 200 crore à Rs 4000 crore.

Cette initiative transformatrice de la mission « Sujal » ou « Drink From Tap » du gouvernement d’Odisha relève du mantra de gouvernance 5T et devrait profiter à la population locale de 2,5 lakh de la ville et aux 2 millions de touristes qui visitent la ville sainte chaque année.

Le gouvernement a installé 400 fontaines d’eau potable à divers endroits de la ville. Cette fourniture d’eau potable contribuera également à empêcher l’utilisation de bouteilles en plastique, éliminant ainsi 400 tonnes métriques de déchets plastiques, a-t-il souligné.

Les groupes d’entraide de femmes (SHG) ont été désignés sous le nom de « Jalsaathis » et ils ont un rôle majeur à jouer dans la réussite du projet, a-t-il ajouté.

Des femmes défavorisées des groupes d’entraide faisant partie de la Mission Shakti, désignées sous le nom de Jalsaathis, ont été embauchées en tant que lien communautaire clé entre le public et le gouvernement dans le cadre d’un programme basé sur la performance et lié aux incitations qui renforce l’engagement de longue date d’Odisha envers l’autonomisation des femmes et inclusion.

En dehors de Puri, la mission est mise en œuvre dans 16 autres villes d’Odisha couvrant sa population de 40 lakhs, a déclaré le ministre du Logement et du Développement urbain, Pratap Jena.

