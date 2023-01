‘Pure Veg’ Signs Devant Les Restaurants ‘Casteist’? Twitter entre dans un débat féroce

S’en prendre à la langue anglaise dans un pays où l’on trouve un magasin ‘Xerox’ et non un magasin de photocopies. Ou les indiens qui appellent ‘surf’ poudre et non détergent en poudre. Nous appelons les bus à courant alternatif des bus « Volvo » et nous pouvons très bien nous rendre dans un magasin « Puncher » lorsque nous avons un pneu crevé. 17 janvier 2023