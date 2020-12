La compétition dans la tente Bake Off est peut-être distinguée, mais le succès de l’émission de cuisine Channel 4 a aidé Prue Leith à devenir le visage d’un nouveau jeu mobile de la série Clash of Clans.

Le chef de 80 ans a signé un contrat à six chiffres avec les créateurs de l’application, qui est très populaire auprès des enfants.

Clash of Clans, qui se joue sur les smartphones, consiste à construire un village médiéval et à rassembler une armée de sorciers et de barbares pour combattre des rivaux en ligne.

Créé en Finlande, c’est le jeu mobile le plus rentable de la décennie.

Ses fabricants ont créé un village appelé Logmas pour qu’elle cuisine – avec des guerriers en biscuit – qui a ensuite été transformé en une bande-annonce animée et explosé. Dans une vidéo diffusée sur YouTube – et déjà regardée 15 millions de fois – elle est montrée en train de fabriquer le village en pain d’épice pour promouvoir le jeu animé, dont les créateurs ont repéré sa jeune base de fans grandissante.

Écrivant à côté de la vidéo sur sa page Twitter, qui compte 60000 abonnés, elle a écrit: « C’est la saison des joies … enfin dans la plupart des villages mais pas celui-ci! #Logmas #clash ofclans #clashroyale #ad. ‘ Dans la vidéo, tournée dans sa cuisine, elle dit: «Je suis Prue Leith et aujourd’hui, nous allons préparer un village traditionnel de pain d’épice de Logmas.

On la voit ensuite décorer des personnages et des armes, ajoutant: « Un peu de cerise sur l’épée, belle et sur le canon. » Le village est détruit à la fin de la bataille animée – et elle mange l’un des personnages.

Hier soir, un porte-parole de Mme Leith a refusé de commenter.

Le jeu a suscité la controverse. En 2014, un pédophile américain a été emprisonné après s’être rendu en Grande-Bretagne pour abuser d’une jeune fille de 14 ans qu’il avait soignée en jouant.