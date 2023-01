Purdue n ° 1 à l’unanimité dans le Top 25 AP; Tennessee jusqu’au n ° 2

Purdue est devenue la première équipe n ° 1 unanime de cette saison dans le sondage AP Top 25 du basketball universitaire masculin lundi après des victoires contre le Michigan et l’État du Michigan la semaine dernière alors que le chaos s’ensuivit derrière les Boilermakers parmi les autres équipes classées.

Plus de la moitié des équipes du Top 25 ont perdu, y compris l’Alabama, deuxième au classement, qui a été battu par l’Oklahoma dans le Big 12/SEC Challenge. Cela a permis à Purdue de remporter les votes n ° 1 restants et de resserrer son emprise sur le sondage, tandis que le Tennessee a bondi de deux places à la deuxième place et Houston a conservé la troisième place lors du vote de 62 membres des médias nationaux.

Les Boilermakers (21-1) ont remporté huit victoires consécutives depuis une défaite d’un point contre Rutgers le 2 janvier.

“Nous sommes l’équipe n ° 1 du pays en raison de notre altruisme en tant qu’équipe”, a déclaré le garde de Purdue David Jenkins Jr. “Nous avions beaucoup de gens qui doutaient de nous au début parce que, vous savez, nous ne sommes peut-être pas l’équipe la plus talentueuse ou quoi que ce soit, mais nous sommes proches sur le terrain et en dehors, et cela se traduit vraiment par la façon dont nous sommes gagnant.”

Les volontaires ont atteint leur plus haut niveau depuis qu’ils ont atteint le n ° 1 pendant quatre semaines au cours de la saison 2018-19. Ils ont mis en déroute la Géorgie avant de devenir l’une des trois équipes de la SEC à battre les adversaires du Big 12 samedi, éliminant le n ° 10 du Texas 82-71 pour leur cinquième victoire consécutive contre une équipe du top 10.

C’est peut-être l’année où Rick Barnes obtient enfin les Vols à travers le Sweet 16 pour la première fois en tant qu’entraîneur.

“Nous avons une chance d’être aussi bons que nous le voulons”, a-t-il déclaré. “Cela ne dépend que d’une chose : sommes-nous assez forts pour accepter le quotidien ? Et ne vous inquiétez pas d’aller au Final Four ou d’aller au tournoi de la NCAA, mais pouvons-nous construire une équipe qui peut réussir à cette période de l’année ? Cela commence par vraiment embrasser la mouture.”

Le Crimson Tide est tombé au quatrième rang après la défaite éclatante contre les Sooners, lorsque l’Alabama a pris du retard de 17 points à la mi-temps dans une éventuelle défaite 93-69. The Tide a devancé l’Arizona, cinquième, de seulement deux points dans le sondage de cette semaine.

“Cela n’a aucun effet sur le classement de la SEC, ce qui est la seule bonne chose qui en ressorte”, a déclaré l’entraîneur de l’Alabama, Nate Oats, à propos de la défaite déséquilibrée. “J’espère que nous nous remettrons d’une défaite hors conférence, mais vous savez, ce n’est pas bon.”

La Virginie a terminé sixième et l’État du Kansas, qui a rebondi après une défaite serrée au n ° 13 de l’État de l’Iowa en battant la Floride samedi, a perdu deux places au septième; les Wildcats affronteront le Kansas, huitième au classement, dans une confrontation parmi les 10 premiers mardi soir.

L’UCLA a chuté à la neuvième place après avoir perdu contre l’USC et le Texas a complété le top 10.

Baylor a poursuivi son ascension du non classé au n ° 11 après des victoires sur les Jayhawks et l’Arkansas. Les Bears ont été suivis par Gonzaga, Iowa State, Marquette et le rival de la ligue TCU – la sixième équipe du Big 12 dans le top 15.

Xavier, Providence, Saint Mary’s, FAU et Clemson complètent le top 20, tandis que les scrutateurs Indiana et San Diego State rejoignent Miami (Floride), UConn et Auburn pour compléter le top 25.

Le n°11 Baylor et le n°17 ​​Providence ont fait les plus grands sauts, grimpant chacun de six places par rapport à la semaine dernière.

“Je pense que notre défense est meilleure. Nos chiffres d’affaires sont meilleurs. Lorsque vous ne donnez pas aux gens des paniers de transition faciles, maintenant c’est cinq contre cinq dans le demi-terrain”, a déclaré l’entraîneur de Baylor, Scott Drew, dont l’équipe avait rendez-vous avec le Longhorns le lundi soir.

“Nous exécutons à un rythme assez élevé”, a déclaré Drew. “Il s’agit vraiment de prendre soin du ballon, de s’assurer que nous recevons des tirs et quand vous ne les faites pas, vous devez obtenir des rebonds. Et nos gars y adhèrent.”

Auburn a remporté le plus gros succès parmi ceux qui sont encore dans le sondage, perdant 10 places après des défaites contre le Texas A&M et la Virginie-Occidentale non classés.

Les Hoosiers sont revenus au scrutin au n ° 21 et les Aztèques l’ont rejoint juste derrière eux. Ils ont remplacé Charleston, qui est tombé du n ° 18 après avoir perdu contre Hofstra et le Nouveau-Mexique, qui a perdu contre le Nevada en double prolongation la semaine dernière.

La domination des Big 12 sur la SEC au cours de la dernière année de leur défi en tête-à-tête a été récompensée dans le sondage, où la ligue a ouvert la voie avec six équipes classées et toutes dans le top 15. Le Big East a quatre équipes dans le sondage mais aucune supérieure au n ° 14 Marquette, tandis que la SEC et l’ACC ont trois équipes chacune.

Reportage par Associated Press.

Sondage AP Top 25 du basketball universitaire masculin

1. Purdue (21-1)

2. Tennessee (18-3)

3. Houston (20-2)

4. Alabama (18-3)

5.Arizona (19-3)

6. Virginie (16-3)

7. État du Kansas (18-3)

8. Kansas (17-4)

9. UCLA (17-4)

10.Texas (17-4)

11. Baylor (16-5)

12. Gonzague (18-4)

13. État de l’Iowa (15-5)

14. Marquette (17-5)

15. TCU (16-5)

16. Xavier (17-5)

17. Providence (17-5)

18. Sainte-Marie (19-4)

19. FAU (21-1)

20. Clemson (18-4)

21. Indiana (15-6)

22. État de San Diego (17-4)

23. Miami (Floride) (16-5)

24. UConn (16-6)

25. Auburn (16-5)

