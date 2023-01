Purdue est un problème pour les Big Ten, mais les Boilermakers sont-ils faits pour durer ?

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

EAST LANSING, Michigan – Une foule de 14 797 personnes au Breslin Center a rugi alors que l’État du Michigan non classé a cousu une course de 21-3 qui a comblé les deux moitiés et menacé les Chaudronniers de Purdue, troisièmes. Chaque sauteur successif du petit gardien de tir Tyson Walker a suscité une réaction de plus en plus gutturale de la part de son petit entraîneur-chef, Tom Izzo. Mais le moment est venu où le montagnard Zach Edey en a eu assez.

Le centre de 7 pieds 4 pouces et 305 livres, qui est arrivé à East Lansing en tant que favori du joueur de l’année du Naismith College cette saison, a fait une pirouette autour d’un défenseur de poste pour ouvrir l’angle pour son coéquipier le long du périmètre. Edey a capté une passe sur le côté droit de la peinture, a fait un pas en avant sur la largeur d’une petite rivière et a claqué le ballon à la maison pour faire taire une arène entière. Les Chaudronniers menaient par quatre vers le milieu de la seconde mi-temps alors que le chien alpha commençait à aboyer.

“Juste un grand mec, mec”, a déclaré l’entraîneur-chef de Purdue, Matt Painter.

Mais le groupe d’Izzo a refusé de céder, alors qu’une matinée du lundi s’est accélérée dans un thriller avec deux des équipes les plus dures et les plus robustes du Big Ten se matraquant pour 37 fautes qui ont exaspéré les deux entraîneurs. Purdue a associé son score intérieur à des tirs opportuns et à des lancers francs d’embrayage du véritable étudiant de première année Fletcher Loyer; les Spartiates ont joué avec Edey en le forçant à défendre les écrans de balle et en sondant sa maniabilité. Coup au corps après coup au corps, l’État du Michigan s’accroche à une avance d’un point avec 12 secondes à jouer.

Painter a appelé à la solution la plus flagrante : une passe d’entrée à Braden Smith. Un transfert de dribble avec Loyer sur l’aile. Une passe d’entrée à Edey pour un autre tour, un autre score à 1,8 seconde de la fin, une autre victoire des Boilermakers qui a amélioré leur fiche à 17-1 (6-1 Big Ten) pour égaler le meilleur départ de l’histoire de l’école.

“Nous allions évidemment aller vers lui”, a déclaré l’entraîneur-chef de Purdue, Matt Painter, à propos d’Edey, qui a terminé avec 32 points et 17 rebonds, le meilleur de la saison, sur 13 tirs en 26, tout en enregistrant le plus de temps de jeu de tous les membres de l’équipe. “Ils sont restés un contre un (défensivement) et ils étaient très physiques et ont juste rendu les choses difficiles. Mais pour nous, ce n’est vraiment pas une décision. Si vous lui permettez de l’obtenir, alors nous allons aller vers lui .”

La séquence finale de samedi était le microcosme d’un après-midi et d’une saison qui tournent autour d’Edey, le junior gargantuesque de Toronto qui affiche en moyenne 21,3 points et 13,2 rebonds par match – tous deux en tête des conférences Power 5. Il est la raison la plus évidente pour laquelle l’équipe de Painter est sur la bonne voie pour obtenir une tête de série n ° 1 dans le tournoi NCAA de cette année et l’explication pour laquelle certains pensent que Purdue peut remporter le premier championnat national du Big Ten depuis l’État du Michigan en 2000.

Le point médian du calendrier est venu et reparti avec aucun adversaire capable d’arrêter Edey.

Mais presque tout ce qui pourrait être utilisé pour classer les Chaudronniers comme un mastodonte potentiel peut être soigneusement réutilisé sur une liste de vulnérabilités d’après-saison. Et c’est le genre de dure réalité que Purdue pourrait rencontrer dans le tournoi Big Ten et au-delà.

– Oui, Edey est l’un des buteurs les plus efficaces du pays, mais Purdue compte sur lui pour près de 30% de sa production et avait besoin de ce nombre pour atteindre 50% lors de la victoire serrée de dimanche. Les 26 tentatives de placement d’Edey représentaient plus du double du nombre de n’importe qui d’autre dans son équipe.

– Oui, Edey est meilleur pour passer des équipes doubles qu’à tout moment de sa carrière collégiale, mais les Chaudronniers sont à égalité au 161e rang au tir à 3 points, avec 7,6 marques par match. Loyer, dont les 17 points contre les Spartans ont offert juste assez de lest pour échapper à East Lansing avec une victoire, est le seul joueur de la liste avec plus de 25 3 réalisés cette saison.

– Oui, Edey a augmenté son nombre de tirs bloqués de 1,2 par match en deuxième année à 1,4 par match en tant que junior tout en apprenant à défendre sans faute, mais les gardes des Spartans se sont tordus et ont transformé le grand homme en couverture pick-and-roll par l’entraînant vers le périmètre pour le faire garder dans l’espace. Walker (30 points) et le meneur AJ Hoggard (14 points) ont été les meilleurs buteurs de l’État du Michigan et ont frappé une poignée de sauteurs après avoir attiré Edey dans des écrans à balles hautes.

– Oui, Edey est assez grand et assez fort pour poser des problèmes à certains des meilleurs grands hommes du basket-ball universitaire, mais l’équipe Duke 2014-15 avec Jahlil Okafor (17,3 points, 8,5 rebonds) et l’équipe du Kentucky 2011-12 dirigée par Anthony Davis (14,2 points, 10,4 rebonds) est le seul champion national des 13 dernières années à avoir construit ses courses autour des centres à un moment où le jeu de garde de haut niveau a plus de chances de réussir en mars. Les deux gardes de départ de Purdue, Loyer et Smith, sont de véritables étudiants de première année.

“Les entraîneurs n’ont tout simplement pas une abondance de gars (à propos desquels) ils peuvent dire:” Hé, nous le lui donnerons simplement quand nous serons sur la route “, a déclaré Painter. “Ce n’est tout simplement pas le cas. … J’adore jouer à l’envers. J’adore ces gros mecs. Beaucoup de gens regardent nos pièces et disent:” Mec, vous faites un excellent travail. Si vous n’avez pas les chevaux là-bas, ces jeux ne fonctionnent pas. C’est un accord axé sur les joueurs, et Zach peut obtenir cette position profonde. Il est définitivement un filet de sécurité pour nous tous, en particulier dans les situations de fin de partie. “

Dans quelle mesure ce succès se poursuivra sera surveillé de près par les équipes d’entraîneurs autour du Big Ten, une ligue qui s’accroche à des grands hommes de qualité malgré l’évolution du sport vers des menaces de périmètre. C’est l’une des raisons pour lesquelles Purdue et Michigan sont les seules écoles de la conférence à avoir atteint un Sweet 16 au cours des deux dernières années, aucune d’entre elles n’ayant dépassé l’Elite Eight. Cela explique en partie pourquoi des écoles comme l’Iowa (Luka Garza), l’Illinois (Kofi Cockburn) et l’Indiana (Trayce Jackson-Davis) n’ont pas atteint le deuxième week-end du tournoi NCAA après que leurs stars ont remporté de nombreuses victoires en saison régulière.

Mais peut-être qu’Edey peut devenir une exception à cette règle récente. Peut-être qu’il est tout simplement trop gros et trop doué pour que tout cela ait de l’importance.

L’équipe d’Izzo a donné à Purdue tout ce qu’elle pouvait gérer, et Edey a quand même porté le coup de grâce.

“Je ne pense pas que ce soit une surprise pour qui que ce soit”, a déclaré Edey à propos de son seau gagnant. « … J’aurais dû le tremper, honnêtement.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13 .

