Purdue contre Michigan : aperçu du match | Le cirque arrive en ville

Michigan (7-11) a perdu six de ses sept derniers matchs. Son chemin n’est pas plus simple puisqu’il doit se rendre à Mackey Arena pour affronter un #2 Purdue (17-2) qui a répondu à sa deuxième défaite de la saison en remportant trois matchs consécutifs du Big Ten à deux chiffres, y compris un match sur la route contre l’Iowa et l’Indiana. Il va maintenant pouvoir rentrer chez lui là où il n’a pas été perdu de toute la saison. Alors que tout semble aller dans la mauvaise direction pour Juwan Howard et compagnie, Purdue n’est plus qu’à un match du Big Ten et possède le meilleur CV du pays alors qu’il se dirige vers son dernier tiers de la saison. Zach Edey est sur une séquence de trois matchs consécutifs de 30 points et 10 rebonds, et la défense de Purdue a progressé au cours des trois derniers matchs alors que Purdue grimpe à nouveau vers le top 10 en termes d’efficacité défensive. De l’autre côté, le meilleur joueur de Howard sera absent car il s’agit d’un match sur la route et l’ancien joueur de Wolverine est apparemment sur le point de devenir entraîneur en chef de basket-ball du Michigan. En d’autres termes, une équipe de Wolverines désespérée mais privée de talent se dirigera vers la Mackey Arena avec besoin d’une victoire pour sauver quoi que ce soit de sa saison.

Michigan Starting Five (édition route)

Dug McDaniel ne voyagera pas avec son équipe.

Dans l’un des rebondissements les plus bizarres de cette saison, Dug McDaniel continuera de purger sa suspension pour le match sur la route et il ne sera pas disponible pour le match du Michigan à Purdue. Il s’agit d’une suspension de six matchs pour des raisons académiques qui empêche McDaniel de jouer des matchs sur la route pour les Wolverines. McDaniel est le meilleur joueur du Michigan sans prétention. Il est l’un des meilleurs buteurs avec plus de 17 par match, le meneur de jeu et le meilleur créateur de jeu de l’équipe. Le Michigan n’a disputé qu’un seul match cette saison sans McDaniel au Maryland. Le Michigan a perdu ce match 64-57 et a travaillé grâce à ses grands hommes, avec Olivier Nkamhoua marquant 18 points et Terrance Williams en marquant 10. Mais le Michigan a retourné le ballon 11 fois pour seulement 10 passes décisives et n’a réalisé que 5 tirs à trois points. Sans McDaniel, le Michigan manque de production et d’espacement. Il aura du mal contre une équipe de Purdue soutenue derrière une foule frénétique de Mackey et jouant sa meilleure défense de la saison. Mais l’entraîneur adjoint Paul Lusk n’a pas rejeté le Michigan comme une menace puisqu’il a remplacé l’entraîneur-chef Matt Painter lors de la partie médiatique avant l’entraînement de mardi. “Ils ont encore de bons joueurs”, a déclaré Lusk. “Bon talent. Et je pense que chaque soir dans cette ligue, il faut être prêt à jouer.” Ce sera le défi de Purdue : se lever pour un match qu’ils devraient dominer sur le papier.

Une saison bizarre des Wolverines

Si la seule suspension du match sur route n’était pas assez étrange, le programme de Juwan Howard a fait la une des journaux sur et en dehors du terrain. Howard a eu une altercation avec un entraîneur de musculation de longue date pendant que son fils se remettait d’une blessure dans la salle de musculation. L’entraîneur de force n’est pas retourné à l’école, à ma connaissance, et la situation est l’une des rares altercations où l’incapacité de Howard à ne pas aggraver la situation a mis en lumière son tempérament d’entraîneur. Howard a bien sûr eu deux altercations physiques avec des entraîneurs pendant le match ou après dans la ligne de poignée de main. Ensuite, il y a eu la question de la démission de Juwan Howard pour permettre à son entraîneur adjoint d’entraîner l’équipe à la Palestra parce que Phil Martelli est originaire de la région. Pour rendre les choses plus bizarres, Martelli a déjà entraîné pas mal de matchs pour le Michigan tout au long du mandat de Howard, que ce soit pour remplacer Howard pendant que Howard était suspendu, ou pour le problème de santé qui a maintenu Howard à l’écart pendant le début de cette saison.

Le point sur les blessures de Trey Kaufman-Renn

Kaufman-Renn est tombé dans un moment effrayant lors du match de l’Iowa. Le garde de deuxième année a été tiré en arrière alors qu’il montait pour rebondir et redescendait, pliant le pied et tordant sa jambe contre l’Iowa. Il a été aidé à regagner les vestiaires et n’est pas revenu dans la partie. Mais Kaufman-Renn était de retour à l’entraînement aujourd’hui et devrait jouer demain.

Heure d’Olivier Nkamhoua