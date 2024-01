Purdue contre IU – L’entretien avec Crimson Quarry

En préparation pour le match d’aujourd’hui, je voulais avoir le point de vue des Rivals. Alors, quand les gens sont venus à Carrière cramoisie J’ai tendu la main, j’étais heureux d’échanger des questions avec eux en préparation de ce qui devrait être un match difficile dans un environnement difficile.







L’entraîneur d’IU, Woodson, fait déjà face à un chœur en colère de fans d’IU et de certains journalistes locaux, affirmant que cette saison est un lavage et terminé et réclamant sa tête. Cela me semble assez prématuré et à courte vue. Quelle est l’ambiance générale à propos de Woodson en ce moment ?

J’en ai parlé avant la saison, mais la réalité est que les attentes pour l’année étaient « pourrait être bonne, pourrait être moyenne » et le résultat jusqu’à présent a été fermement ce dernier.

Une chose à laquelle je ne pense pas que les fans de l’Indiana s’attendaient et qui aurait dû être plus évidente est que c’est, au contraire, une année plus de reconstruction que ce que les gens voyaient venir. Le meilleur joueur de l’Indiana est un étudiant de deuxième année qui a déjà l’air bien meilleur que la saison dernière.

En dehors des forums de discussion, Indiana apprécie beaucoup Woodson pour ses efforts en matière de recrutement et pour avoir rendu cette rivalité au moins compétitive à nouveau après qu’Archie en ait fait un embarras annuel.

Cela se résume à ceci : Indiana avait besoin d’un meilleur jeu de garde, a essayé de le mettre dans le portail et a reniflé parce qu’il était difficile pour les gars de voir les minutes avec Xavier Johnson et Trey Galloway sur la liste. Sans parler du fait que l’étudiant de première année Jakai Newton a été blessé toute l’année.

Si l’Indiana semble toujours difficile à cette époque l’année prochaine, alors les questions seront valables. Pour l’instant, Woodson a mérité le droit de résoudre ce problème et tout le monde a juste besoin de se calmer.

Quel est le statut de Xavier Johnson avant celui-ci et quel est l’impact de sa présence, ou de son absence, sur ce match ?

Oh, c’est tellement bizarre de s’effondrer honnêtement.

Lorsqu’il est actif et qu’il joue bien, il est l’un des meilleurs meneurs du pays. On l’a vu lors du tournoi Big Ten en 2022, contre Xavier l’année dernière puis contre Ohio State à domicile il n’y a pas si longtemps. Des gars comme Brad Underwood et Bill Self l’ont évoqué sans incitation à l’éloge.

Quand il est parti ? Il est désactivé.

Il était probablement raisonnable de s’attendre à ce qu’un gars entrant dans la « sixième année » soit un peu plus constant après que nous ayons tous vu de quoi il était capable lors de cette course de BTT. Indiana ne participera pas au bal cette année-là sans lui. Le programme a parié gros là-dessus et a perdu.

S’il joue et joue bien (ce qui, dans le contexte, il est sorti du banc lors du dernier match et ce n’était décidément pas le cas), il sera un problème. Il a une grande vitesse avec le ballon dans les mains et est le meilleur créateur de l’Indiana.

S’il n’est pas dans le jeu, Gabe Cupps débute tandis que Trey Galloway est le meilleur passeur de l’Indiana sur le périmètre. Cupps a été excellent en défense avec le ballon et, même si ses chiffres de passes décisives ne sont pas criards, il est un joueur intelligent et peut amener Indiana dans ses sets. Il sait exactement où se situer des deux côtés du terrain.

IU n’a pas été le meilleur pour tirer sur les trois cette année, mais je sais qu’ils ont des gars capables de le faire. Qui les fans de Purdue devraient-ils surveiller ?

Mackenzie Mgbako. Si Indiana a besoin d’un trois, c’est lui que Woodson exécute.

Il a été incroyable depuis l’aile gauche sur les retraits lorsque Malik Reneau est doublé au poste et a réussi un pull-up difficile en transition contre le Kansas qui a lancé Assembly Hall. Il est nettement meilleur maintenant, surtout en tant que tireur, qu’il ne l’était lors de ses premiers matchs de la saison.

Le staff l’a encouragé à travailler sur la conduite et la manipulation du ballon. Il a fait de grands progrès pour atteindre le bord et est un passeur sous-estimé. Mais s’il récupère le ballon, il peut réaliser des tirs vraiment très difficiles s’il fait un bon match.

A part lui ? Galloway peut réussir des tirs dans les gros matchs, Reneau en a renversé quelques-uns lorsqu’il est ouvert et la même chose peut être dite pour Kel’el Ware.

Selon vous, quel est le plus gros défaut de cette équipe IU des deux côtés du ballon ?

En attaque, Indiana ne prend pas assez de 3 pour suivre son adversaire. Ils ont tiré davantage au cours de leurs deux derniers matchs et ont passé quelques bonnes soirées à frapper leurs tirs.

Je pense que l’augmentation du pourcentage vient de la qualité des clichés pris. Indiana a eu une très belle apparence, mais il n’y a pas une tonne de gars avec qui vous vous sentez bien en tirant le ballon. X était l’un d’entre eux, mais nous ne savons pas à quoi il ressemblera ni à quel point il jouera.

En défense ? Eh bien, quelque chose de similaire. Indiana abandonne *beaucoup* de 3 et je pense que Purdue a la capacité d’exploiter cette faiblesse. Vous avez mentionné que Loyer peut être strié, mais si je suis Matt Painter, je me sentirais bien de lui faire vacciner parce qu’il s’ouvrira.

Le problème de l’Indiana réside dans le fait d’aider excessivement à laisser quelqu’un ouvert à un seul passage et suffisamment d’équipes leur ont fait payer pour cela pour gagner ou perdre de peu.

Jusqu’où attendez-vous que Woodson aille dans un grand jeu de rivalité comme celui-ci ?

Pas vraiment, à moins qu’il y ait une situation avec Michael Durr avec l’un des grands remplaçants de l’Indiana (plus d’informations à ce sujet ci-dessous).

Woodson a eu beaucoup de chagrin à cause de ses schémas de rotation, mais il est à son honneur d’avoir raccourci cette rotation au fil de la saison une fois qu’il a trouvé les gars qui cliquent, ce qui s’est produit l’année dernière. Il savait qu’il allait devoir jouer le plus possible ses titulaires contre le Kansas, ce qui a presque fonctionné jusqu’à ce que la fatigue le rattrape à la fin.

Si l’un des titulaires joue particulièrement pas bien, il cherchera ailleurs ce dont il a besoin. Je ne m’attendrais pas à ce qu’une grande partie du banc soit sur le terrain en même temps contre Purdue et Woodson a fait du très bon travail en préparant les gars à jouer dans les grands matchs.

Quel est le plan défensif attendu contre Zach Edey ?

J’espère qu’il rate des tirs.

En toute honnêteté, il n’y en a pas de bon. Vous ne pouvez vraiment pas risquer que Kel’el Ware ou Malik Reneau aient des ennuis. Xavier Johnson est vraiment très doué pour commettre des fautes offensives qui pourraient amener Edey sur le banc, mais encore une fois, aucun moyen de savoir ce qui lui arrivera demain.

Le plan du cheval noir est d’engager le protocole Michael Durr consistant à lancer un gros renfort sur Edey pour passer en mode bullyball Big Ten complet et commettre une faute, mais c’est bien plus un “pouvez-vous imaginer” qu’un plan d’action légitime.

Quelle est votre prédiction pour celui-ci ?

Je n’aime pas prédire les scores exacts, mais en ce qui concerne le résultat, je pense que Purdue prend probablement celui-ci.

Une équipe pleine de gars de retour qui se souviennent d’avoir perdu ici l’année dernière contre une jeune équipe de nouveaux gars qui essaient toujours de jouer au ballon ensemble. Les chaudières pourraient gagner par dix ou plus.

