Purdue Basketball : aperçu de l’Indiana – Hammer and Rails

Grand 10 : 4-2

Globalement : 12-5

KenPom : 91

Informations de base

Emplacement: Bloomington, Indiana

Type d’école: Université publique

Mascotte: Dus T. Bannières

Entraîneur-chef – Mike Woodson

Saisons à Indiana (y compris la saison en cours) : 3

Autres emplois d’entraîneur-chef :

Faucons d’Atlanta: 2004-2010

Knicks de New York: 2012-2014

Dossier universitaire de carrière : 56-31

Championnats de conférence de saison régulière : 0

Championnats de tournoi de conférence : 0

Apparitions dans la NCAA : 2 (2-2)

4 dernières apparitions : 0

Style de jeu Kenpom

Infraction

Adj. Efficacité: 1078.3 (119)

Moy. Possibilité. Longueur: 16,8 (121)

La défense

Adj. Efficacité: 99,5 (71)

Moy. Possibilité. Longueur: 17,4 (204)

Tempo

Adj. Tempo: 70,1 (89)

Kenpom 4 facteurs

Infraction

% FG effectif : 47,8 (88)

Chiffre d’affaires %: 16,8 (237)

Désactivé. Reb. % : 30,7 (233)

ALE/FGA : 28,9 (98)

La défense

Personnel

Entrées Indiana

Position Nombre Joueur Classe Hauteur Poids Équipe(s) précédente(s) Minutes Points Rebonds Aides Voler Bloc Position Nombre Joueur Classe Hauteur Poids Équipe(s) précédente(s) Minutes Points Rebonds Aides Voler Bloc Meneur de jeu 2 Gabe Cupps Le P. 6’2″ 175 N / A 22,5 2.6 2.4 1,5 0,8 0 Garde de tir 32 Trey Galloway Sr. 6’5″ 205 N / A 32.2 10.3 2.2 3.9 1.1 0,2 Petit attaquant 21 Mackenzi Mgbako Le P. 6’8″ 217 N / A 22,7 10.2 3.9 1.6 0,5 0,1 Puissance en avant 5 Malik Reneau Donc. 6’9″ 233 N / A 29 16.3 5.8 3.1 0,6 0,8 Centre 1 Kel’el Ware Donc. 7’0″ 242 Oregon 31.2 14.8 9.6 1.8 0,8 1.6

Banc Indiana

Position Nombre Joueur Classe Hauteur Poids Équipe(s) précédente(s) Minutes Points Rebonds Aides Voler Bloc Position Nombre Joueur Classe Hauteur Poids Équipe(s) précédente(s) Minutes Points Rebonds Aides Voler Bloc Meneur de jeu 0 Xavier Johnson Sr. 6’3″ 200 Pitt 23.6 8.5 2 2.3 1 0,3 Garde de tir 11 CJ Gunn Donc. 6’6″ 198 13.4 3.5 2 0,2 1.2 2 Puissance en avant 4 Antoine Walker Sr. 6’8″ 215 Miami 15,5 6.9 3.2 0,8 0,2 0,4 Centre 24 Payton étincelles Jr. 6’10” 258 État de la balle 8.3 2.7 2.5 0,3 0,3 0,5

Indiana en attaque

Mike Woodson s’appuie sur son expérience professionnelle pour élaborer le plan de match offensif des Hoosiers. Il s’agit de trouver un match qui lui plaît et de l’attaquer jusqu’à ce que la défense fasse quelque chose pour l’arrêter.







Les entraîneurs de la NBA sont tout simplement prévisibles. La saison dernière, Woody a exploité la couverture de Zach Edey dans les deux matchs et a dirigé l’offensive de Hoosier à partir de l’endroit que Purdue choisit de laisser ouvert : à savoir la ligne des lancers francs.

L’ancien Hoosier et actuel Los Angeles Laker Jordan Hood-Schifino a torturé Purdue en s’arrêtant avant le bord et en perçant un flotteur de 8 à 10 pieds ou en donnant un coup de pied aux tireurs en attente. Purdue a tout essayé pour arrêter cette action, y compris piéger Hood-Schifino hors du pick and roll lors du premier match.

Rien n’a fonctionné.

L’étudiant de première année précoce a inscrit 16 points sur un tir de 8-15 à Assembly Hall lors de la première victoire des Hoosiers contre les Chaudronniers. Il a suivi cela en allant directement Indiana Jones et le Temple maudit sur Purdue contre Purdue à Mackey. Arrachant les cœurs des Chaudronniers et mordant pour atteindre un sommet en carrière de 35 points sur un tir de 14-24. Woodson a trouvé quelque chose qu’il aimait lors de son premier match contre Purdue, puis l’a exécuté à mort lors du deuxième match. Les Hoosiers ont gagné les deux.

Je prévois que Woodson essaiera la même chose demain. Purdue joue toujours la même couverture de drop avec Edey et supplie toujours les équipes de s’arrêter et de frapper les sauteurs de milieu de gamme. La saison dernière, les Hoosiers avaient le joueur parfait pour exploiter le trou dans la défense des Chaudronniers. Cette saison, l’Indiana n’a pas un seul joueur qui peut blesser Purdue comme JHS, mais ils ont quelques gars qui vont essayer d’exploiter le même match.

Lorsque Zach reste faible dans la couverture des chutes dans le pick and roll élevé, attendez-vous à ce qu’Indiana s’arrête et exécute son attaque depuis la ligne des lancers francs. Si Zach intervient, cherchez les Hoosiers à lancer par-dessus avec un lob au roll man. L’Indiana n’est peut-être pas l’équipe la plus talentueuse du pays cette saison, mais ils ont plusieurs gars qui peuvent monter et atteindre le bord. La défense du côté faible de Purdue était souvent surprise en train de regarder le lob au lieu de le défendre.

Indiana en défense

Lorsque vous jouez à Purdue, il s’agit avant tout de jouer Zach Edey dans le poste. La saison dernière, les Hoosiers ont laissé Trace Jackson-Davis jouer derrière Edey et lui ont montré plusieurs défenseurs de haut niveau. Je publierai un film à ce sujet plus tard dans la journée.

Lorsque Purdue effectuait le pick and roll élevé avec Edey et Smith, ils invitaient Smith dans la voie et le faisaient finir sur TJD. Parfois il l’a fait, parfois non, mais contrairement à d’autres entraîneurs, Woodson n’a pas trop consacré de ressources à la voie et n’a pas laissé de tireurs grands ouverts autour du périmètre. Ils voulaient que Smith finisse au bord aussi souvent que possible. Ils étaient satisfaits que Smith ait tenté un lay-up contesté sur TJD, par opposition à un post-touch d’Edey ou à un Purdue 3 ouvert.

Afin de ralentir Zach lors du pick and roll, les Hoosier le cognaient constamment pendant qu’il roulait pour perturber le timing (plus de détails à ce sujet dans le prochain film) du roll. Smith atteindrait le panier et Zach serait un pas ou deux derrière là où il serait normalement, et cela a dérangé Braden dans les deux matchs. Il a récolté 4 points sur 1-8 aux tirs lors de la première défaite et 6 points sur 2 sur 12 aux tirs lors de la défaite de Mackey.

La bonne nouvelle est que Zach a corrigé un bon nombre de ces ratés en route vers 10 rebonds offensifs à Bloomington et 8 à Mackey. Interrompre le pick and roll met Smith dans une impasse, mais cela place également Zach dans la position idéale pour nettoyer les planches. Parfois, il s’agit de choisir son poison contre Purdue, et Indiana était prêt à vivre et à mourir avec Edey sur les planches offensives si cela signifiait arrêter Smith au seau.

Indiana a décidé de laisser Zach jouer bas, d’essayer de forcer des revirements sur la passe d’entrée et d’arrêter tout le monde. À Bloomington, Zach en avait 33, Loyer en avait 12 et personne d’autre n’avait dépassé les deux chiffres. L’Indiana a remporté le match 79-74. Dans le deuxième affrontement, Edey avait 26 points, Loyer en avait 14 et personne d’autre n’avait réussi à atteindre deux chiffres. Purdue a perdu 79-71.

La défense de l’Indiana a rendu Purdue unidimensionnel la saison dernière, puis s’est attaquée à Zach du côté défensif lors du pick and roll. Je m’attends à quelque chose de similaire cette saison.

Match à surveiller

Reneau, Galloway et Mgbako contre la défense Pick and Roll de Purdue

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, je ne pense pas que les Hoosiers aient un seul gars capable de découper les Chaudronniers comme JHS l’a fait la saison dernière. Ils ont cependant trois gars qui pourraient potentiellement donner à Zach un problème pour jouer en couverture.

Je m’attends à ce que les Hoosiers fassent constamment rouler Ware jusqu’au bord et attaquent la couverture de chute d’Edey avec leurs ailes. Galloway, en particulier, me préoccupe parce qu’il est le gars capable de remonter et de frapper les sauteurs et flotteurs de milieu de gamme qui ont tourmenté Zach la saison dernière. Il n’est pas aussi polyvalent que JHS, mais il est suffisamment talentueux pour dépasser Smith et Jones et conduire Loyer.

Si Purdue contient cette action demain soir, je ne vois aucune issue pour les Hoosier. La bonne nouvelle pour l’équipe de Mike Woodson est que Purdue n’a pas tenu le coup la saison dernière. La mauvaise nouvelle est qu’ils n’ont pas de JHS, et je ne suis pas sûr que leur plateau Pu-Pu de gardes et d’ailes puisse réaliser le même plan de match cette saison.

Prédictions

Prédiction

KenPom

Purdue : 81

Indiana : 70

Confiance : 83 %

A dessiné

Purdue : 87

Indiana : 73

KenPom prédit une victoire de 11 points des Chaudronniers dans la salle de l’Assemblée. Cela doit piquer un peu la fierté des Hoosier. Je prédis quelque chose d’encore plus extrême. Woodson aura un certain succès pour s’en prendre à Edey, mais Smith fera la différence pour débloquer l’offensive cette saison. Sa volonté de sortir du pick and roll élevé et de se relever donnera à Indiana le même problème que Purdue a eu la saison dernière.

Smith flirte avec un double/double, Edey en met 20+ et un troisième joueur de Purdue (TKR ou Gillis pour mon argent) les rejoint à deux chiffres. Purdue roule dans celui-ci, exigeant une douce vengeance et faisant monter la chaleur sur le siège de Mike Woodson jusqu’à 11.

