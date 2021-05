Purab Kohli dans le rôle de «Out Of Love 2»: il est difficile de comprendre l’homme qu’il est | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Purab Kohli dit qu’il ne se rapporte pas à son personnage Akarsh dans la deuxième saison à venir de « Out Of Love ». Il ajoute qu’Akarsh est un homme difficile à comprendre.

Purab et Rasika Dugal reprennent leurs rôles en tant que couple séparé Meera et Akarsh dans la série dramatique où tout est juste dans la haine et la guerre.

«Je ne me rapporte pas du tout à mon personnage Akarsh et je ne partage aucune similitude avec lui. Il est difficile de comprendre l’homme qu’il est et de décoder pourquoi il fait ce qu’il fait. Akarsh a trompé sa femme d’alors Meera, et elle a veillé à ce qu’il subisse les conséquences », dit Purab.

Il a ajouté: «Même s’il avait tort, Akarsh n’a pas pu accepter ce que Meera lui avait fait et est retourné à Coonoor après trois ans pour se venger d’elle pour avoir ruiné sa vie. J’ai eu du mal à trouver de l’empathie pour lui en la première saison, et il ne fait que devenir plus immoral et maléfique au fur et à mesure que l’histoire progresse. »

Parlant de la préparation de son rôle, Purab a dû vraiment creuser et pardonner les traits du personnage tout en l’acceptant tel qu’il est.

«Cela m’a aidé à comprendre Akarsh et j’ai pu rendre justice à ce rôle», a-t-il ajouté.

Tournée au milieu des lieux pittoresques de Coonoor, la série a été produite par Sameer Gogate et BBC Studios. « Out of Love Season 2 » est diffusé sur Disney + Hotstar VIP et Disney + Hotstar Premium.