Puppy Bowl continue comme prévu

Même si les derniers mois ont été fraise pour les événements spéciaux, Puppy Bowl XVII sera présenté en première sur Discovery + et Animal Planet le dimanche 7 février à 14 h HE, selon une annonce de Discovery aujourd’hui.

L’événement de 3 heures mettra en vedette 70 chiots de 22 refuges différents, tous prêts à être adoptés.

Le romp annuel, dans lequel l’équipe Ruff et l’équipe vont Fluff pattes à pattes, vise à sensibiliser l’adoption animaleries et mettre en valeur le travail vital des abris et des sauvetages.

Selon un communiqué de presse, les 16 dernières éditions de Puppy Bowl ont enregistré un taux d’adoption de 100% pour les chiots et les chatons présentés.