Puppy Bowl 2023 : comment et quand regarder

super Bowl Dimanche sera l’un des plus grands événements de la télévision cette année. Le 12 février, les Chiefs affrontent les Eagles et Rihanna monte sur scène dans une performance très attendue à la mi-temps. Quelques heures avant le grand match, cependant, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil au Puppy Bowl XIX pour regarder d’adorables chiens adoptables frapper le gazon.

Le Puppy Bowl descend à 14 h HE / 11 h PT le 12 février, avec une émission d’avant-match qui commence à 13 h HE / 10 h PT. Maintenant dans sa 19e année, l’événement mettra en vedette plus de 100 chiens, un spectacle de minou à la mi-temps, une équipe d’acclamations de chiots et des apparitions d’Egypt Sherrod de Flipping Virgins, du chef Alex Guarnaschelli et des acteurs de Shazam ! Fureur des Dieux. Au cours de l’émission, les téléspectateurs rencontreront des animaux de compagnie de tout le pays et apprendront comment adopter potentiellement un nouveau membre de la famille à fourrure.

L’événement sera diffusion simultanée en direct sur plusieurs plateformes de streaming et de câble : Animal Planet, Discovery Channel, TBS, Discovery Plus et HBO Max. Voici comment diffuser le match sportif câlin si vous n’avez pas de câble.

Découverte de Warner Bros.



Comme l’année dernière, Puppy Bowl sera disponible en streaming sur Discovery Plus. Les téléspectateurs pourront voir des interviews avec des entraîneurs et des entraîneurs, regarder des histoires Pup Close et Personal et rencontrer un toutou qui reçoit des conseils d’un joueur de la NFL au camp d’entraînement des Seahawks de Seattle. Le service coûte 5 $ par mois pour la version de base, mais est accompagné d’un essai gratuit.

HBO Max diffusera le Puppy Bowl en direct, ce qui est une première pour le service de streaming. Les abonnements commencent à 10 $ par mois pour la version basée sur la publicité, mais aucun essai gratuit n’est disponible. Gardez à l’esprit que, comme il s’agit d’un événement de diffusion en direct, les publicités feront partie du programme, que vous ayez la version sans publicité ou avec publicité de HBO Max.

Vous aimez la planète animale ? Philo est l’un des services de streaming TV en direct les moins chers qui propose le réseau et la chaîne Discovery dans sa gamme. Vous pouvez regarder le Puppy Bowl sur la plateforme, qui coûte 25 $ par mois et est accompagné d’un essai gratuit de sept jours.

Si vous êtes un coupe-cordon qui préfère un service de streaming TV en direct, Sling vous en donne plus pour votre argent. La plate-forme propose TBS et la chaîne Discovery, et vous pouvez regarder le Puppy Bowl sur n’importe lequel de ses plans : Sling Orange (40 $), Sling Blue (40 $) ou Sling Orange & Blue (55 $). Les nouveaux clients peuvent payer 20 $ pour leur premier mois.