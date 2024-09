PUPA revitalise un manoir historique en briques rouges en Lituanie en tant que centre d’art contemporain

de la ferme à la résidence d’art et au centre de créativité

PUPA / Life Over Space a revitalisé un manoir historique à Panevėžys, Lituanieen tant que résidence d’art et de créativité centre. Le brique rouge La propriété, un site patrimonial protégé, a été soigneusement rénovée avec des détails originaux restaurés. Une nouvelle extension moderne et spacieuse a également été construite pour s’harmoniser avec le terrain naturel du parc urbain environnant, invitant sa verdure à faire partie de l’expérience intérieure à travers de vastes espaces fenêtres.



toutes les images par Aistė Rakauskaitė

L’intervention de pUPA en Lituanie s’engage auprès de la nature

Construit dans les années 1930, le manoir était autrefois la demeure du poète local Juozas Čerkesas Besparnis, qui organisait des rassemblements culturels pour les intellectuels de Panevėžys. Cependant, il est tombé en ruine pendant l’occupation soviétique. En 2017, la ville a donné la priorité à la transformation du manoir en centre d’art dans le cadre d’une stratégie plus large de promotion des industries créatives, en utilisant des fonds européens pour le projet. Architectes lituaniens PUPA / Life Over Space a remporté le concours pour restaurer la propriété et ajouter une extension contemporaine.

L’intervention s’est déroulée en deux phases : la restauration de la structure d’origine en respectant l’exactitude historique et l’ajout d’une nouvelle extension avec des ateliers et des espaces de galerie. Cette extension, nichée sous le verger, exploite les pentes naturelles du site. À l’intérieur, le projet utilise des matériaux naturels, comme le béton et le bois, pour compléter l’environnement extérieur.



